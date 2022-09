“Sei bellissima col pancino”, la Middleton fa piangere tutti di gioia | FOTO

La Middleton fa commuovere tutti quanti per via della foto con il pancino. Ecco la nuova gravidanza della donna.

Con la morte della Regina Elisabetta II, le attenzioni del popolo sono tutte su Re Carlo III ma in particolar modo sull’erede al trono, il principe di Galles William e di sua moglie Catherine Middleton conosciuta meglio come Kate.

La donna, ha ereditato il titolo di principessa di Galles dopo che Camilla Shand è diventata Regina consorte e in questo modo va a ricoprire il ruolo che fu di Lady Diana quando si unì a nozze con l’attuale sovrano del Regno Unito.

Nuovo arrivo per la Middleton

In molti ritrovano in lei lo stesso garbo e la stessa eleganza di Diana Spencer, anche se a detta di molti quest’ultima è insostituibile, ma il paragone viene in automatico anche per via degli omaggi che la Middleton fa alla suocera mai conosciuta.

Kate in questi giorni ha voluto seguire una tradizione molto particolare che è stata messa in atto sin dalla Regina Vittoria. Infatti la donna per il lutto ha utilizzato come gioielli delle perle.

Queste inizialmente furono usate dalla Regina Vittoria per la morte di suo marito, in quanto rappresentano delle lacrime e in seguito è stata la stessa Lady Diana ad utilizzarle ai funerali dello stilista Gianni Versace.

Anche la Regina Elisabetta II amava utilizzarle in particolare un tris di tre fili di perle da lei molto amato in quanto era un regalo del suo amatissimo padre e teneva molto a quel gioiello.

La Middleton, infatti, ai funerali del Principe Filippo ha mostrato orecchini e collane di perle e nell’ultima apparizione ha utilizzato anche lei un tris di perle molto simile a quello della Sovrana scomparsa.

Ma in tutto questo tempo, in attesa che arrivi il 19 settembre, giorno in cui ci saranno i funerali della Regina Elisabetta II in molti si sono fatti sfuggire un particolare molto importante.

Kate e William stanno per allargare la loro famiglia, anche se non direttamente, infatti la sorella della principessa, Pippa Middleton è nuovamente in dolce attesa e il futuro erede al trono e sua moglie presto diverranno nuovamente zii.

La donna, è diventata famosa durante il matrimonio di Kate e di William catturando l’attenzione dei media per via del suo sex appeal mostrato durante la cerimonia e per il suo abito bianco che ha messo in risalto i suoi glutei.

Il pancino di Pippa

Durante il Giubileo di Platino, Pippa si è mostrata con un bellissimo abito verde e un pancino che lascia intuire che stia per aspettare il suo terzo figlio anche se né lei e né il marito hanno annunciato l’arrivo di un nuovo nascituro nella loro famiglia.

Pippa e James Matthews sono già genitori di due bambini, Arthur di tre anni e Grace che ha da poco compiuto un anno. Per le precedenti gravidanze i coniugi hanno reso pubblico il lieto evento dopo circa quattro mesi di gravidanza ma questa volta sembra abbiano preferito tacere.

I due, diversamente da Kate e William, non sono tenuti ad annunciare pubblicamente l’arrivo di un nuovo bambino nel loro nucleo famigliare, in quanto non fanno parte della famiglia reale, ma ne sono solo parenti stretti.

in tutto questo, nessuno ha parlato della nuova gravidanza di Pippa.

Tranquilla Pippa Middleton sei bellissima con il pancino! PIC.TWITTER.COM/RCCQACJBGJ — Supereroe della Tv (@supereroetv) SEPTEMBER 16, 2022

Dopo il matrimonio di Kate, in molti volevano Pippa legata ad un principe e in molti hanno sperato che potesse conquistare Harry. Ma la sorella della principessa di Galles ha trovato ugualmente il suo principe azzurro.

Con suo marito James sta vivendo una bellissima storia d’amore e ha dato vita ad una famiglia stupenda che, come sembra dalle foto trapelate sul web, sta per allargarsi.

Non ci resta che attendere per capire se effettivamente le rotondità di Pippa siano dovute ad una nuova maternità.