Roma: autista Atac si addormenta causando un incidente stradale

By

Sospeso il dipendente Atac che mentre conduceva un autobus a Roma, si è addormentato alla guida urtando una palina stradale.

L’azienda ha aperto un’inchiesta in merito e l’autista ha minimizzato affermando che poteva capitare a chiunque.

Si addormenta autista Atac a Roma

Una notizia che potrebbe essere paragonata a uno sketch di quelli che si vedono nelle commedie italiane ma purtroppo non c’è nulla di finto.

L’incidente causato da un autista Atac è vero e solo per miracolo non ha coinvolto altri mezzi e non ha causato feriti né morti.

Ci troviamo nella Capitale, dove opera l’azienda di trasporto pubblico Atac e la vicenda risale al 12 settembre ma è stata resa nota solo in queste ore.

L’autista si è addormentato alla guida e ha urtato una palina segnaletica causando il panico fra i passeggeri, i quali hanno sentito l’impatto ma nessuno si era accorto del colpo di sonno dlel’uomo.

L’autista si è giustificato che questo inconveniente poteva capitare a chiunque e l’importante è che non si sia fatto male nessuno. Sconcertanti le sue parole atte a minimizzare, dal momento che invece si tratta di un episodio molto grave che poteva avere un bilancio decisamente più tragico.

La zona dell’incidente è la trafficata via Palmiro Togliatti ma per fortuna non sono stati registrati feriti.

Le conseguenze

Sebbene non ci siano persone rimaste coinvolte, i passeggeri erano molto arrabbiati per quanto accaduto, anche perché gli autobus Atac sono sempre al centro di polemiche, infatti in passato alcuni hanno preso fuoco e altri sono stati filmati con crepe che facevano entrare acqua.

Ora i cittadini sono furiosi perché addirittura devono aver paura per la loro incolumità con autisti che si addormentano la guida.

Ad alimentare la rabbia sono state anche le giustificazioni del conducente, il quale ha cercato di minimizzare la disattenzione e forse non si è reso conto nemmeno lui del pericolo in cui ha messo i passeggeri e gli altri utenti della strada.

Con gli smartphone, i passeggeri hanno ripreso l’intero episodio e poi le immagini sono diventate virali. e hanno raccolto tantissimi commenti ricchi di sdegno.

Ci sono state delle conseguenze gravi in seguito al colpo di sonno avvenuto durante l’orario notturno di lavoro dell’autista, infatti l’azienda ha provveduto alla sua sospensione.

Decine di persone si sono scagliate contro l’autista, asserendo che se deve dormire può restare a casa e non recarsi a lavoro, un ruolo fra l’altro molto importante dal momento che si occupa del trasporto di altre persone.