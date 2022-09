“Proprio su canale 5…”, scoop: Noemi Bocchi senza freni: pesantissimo sgarbo a Ilary

Scoop clamoroso su Noemi Bocchi. Arriva il pesantissimo sgarbo a Ilary. L’ex signora Totti messa spalle al muro così. Assurdo. Che umiliazione!

Che stoccata per Ilary Blasi! Lo sgambetto alla conduttrice dell’Isola dei Famosi, da parte sua, fa rimanere tutti di stucco. Anche questa volta c’entra ovviamente Noemi Bocchi. Ecco che cosa è successo.

Noemi Bocchi senza freni

Se fino ad oggi ha cercato di mantenere un profilo basso e di proteggere la sua vita privata, ora è sulla bocca di tutti. Stiamo parlando di Noemi Bocchi. La ex signora Caucci, laureata in economia aziendale e bancaria, designer floreale e socialite della Roma bene e chi più ne ha più ne metta per indicare le sue doti e le sue passioni, è ufficialmente la nuova compagna di Francesco Totti.

L’ex calciatore della Roma e la conduttrice Mediaset più famosa d’Italia, Ilary Blasi, hanno annunciato la loro separazione ormai più di due mesi fa e da quel momento, non solo loro ma anche Noemi Bocchi è sulla bocca di tutti.

Lei e il pupone si conoscono da un po’ di tempo ma hanno iniziato a frequentarsi in segreto a partire da Capodanno 2021 quando però le cose, a detta dello sportivo, non andavano già bene con Ilary Blasi.

Noemi fino ad ora non ha rilasciato interviste e cerca di fuggire dalle telecamere e dai paparazzi. Tuttavia è proprio lei che fa parlare di sé per una stoccata clamorosa che ha fatto alla bella conduttrice romana. Lo sgarbo a Ilary lascia senza parole, ormai è senza freni. Noemi è un fiume in piena. Ecco che cosa è successo.

Stoccata clamorosa per Ilary Blasi

Che grande sgarbo a Ilary Blasi! A metterla in imbarazzo è la sua acerrima nemica, la donna della discordia, Noemi Bocchi. Ormai è ufficiale: Francesco Totti e la ex moglie di Mario Caucci stanno insieme, i due non si nascondono più. Paparazzati in più occasioni da diversi settimanali di gossip e pettegolezzi, la dicitura “amanti segreti” ormai non vale più per loro.

Totti e Noemi sono una coppia, sono fidanzati. La Bocchi, nonostante fugga le telecamere e i paparazzi, continua a far parlare di sé. L’ultima stoccata clamorosa là da proprio lei, seppur indirettamente, a Ilary Blasi.

A raccontare tutto è un esperto di gossip che sa sempre ogni cosa di tutto e tutti, ovvero Alfonso Signorini. Lunedì 19 settembre inizierà la nuova edizione del Grande Fratello Vip e il direttore di Chi, nonché superconduttore del famoso reality Mediaset, ha rilasciato in anteprima una intervista in cui ha rivelato dettagli scoppiettanti sia sul cast che sulla nuova edizione della casa di Cinecittà.

Tra concorrenti peperini che varcheranno la porta rossa, opinionisti d’eccezione come la new entry Orietta Berti che affiancherà Sonia Bruganelli, non manca un commento però anche su questa storia che appassionato il mondo: quella di Ilary e Francesco.

I paparazzi e i giornalisti di Alfonso Signorini sono sempre pronti a cogliere ogni passo falso e gossip su Francesco, Ilary e Noemi. Interrogato proprio su quest’ultima e sulla probabilità e possibilità della Bocchi di mettere piede nella casa del Grande Fratello, Alfonso lancia una stoccata alla Blasi.

Queste le sue parole:

“Credo che Noemi Bocchi non veda l’ora di entrare nella casa, ma in un’altra casa che a questo punto le spetta”.

Si mormora infatti, e lo fa intendere il direttore di Chi, che Noemi potrebbe andare presto a vivere insieme all’ex capitano della Roma. In tanti sui social, dopo le parole di Alfonso, si sono scatenati.

Molti si sono chiesti se effettivamente Noemi potrebbe entrare nella casa del Grande Fratello (oltre che in quella di Totti) e quindi se ci sarà la possibilità di vederla non più solo sui settimanali di gossip ma proprio su Canale 5.