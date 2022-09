Pensione 5 anni prima, incredibile dono dall’INPS: chi ha diritto allo scivolo

Ecco che vi sveliamo quali sono i soggetti che potranno finalmente beneficiare della pensione 5 anni prima rispetto alla norma.

Continuate a leggere per scoprire quali sono le novità in merito alle pensioni. E’ prevista la pensione ben 5 anni prima.

L’Europa è sempre più povera

Un totale di 95,4 milioni di persone nell’Unione Europea (UE), il 21,7% della popolazione, erano nel 2021 a rischio di povertà o esclusione sociale. Oggi l’Europa è in crisi a causa dell’escalation dei prezzi dell’energia, dell’inflazione generale e dei guadagni economici della guerra in Ucraina, secondo quanto pubblicato dall’ufficio statistico comunitario.

Sono considerate persone a rischio di povertà o esclusione sociale fintanto che vivono nel nucleo familiare che risieda in almeno una di queste tre situazioni: rischio di povertà, grave deprivazione materiale e sociale o alloggi a travaglio molto intenso.

Con 95,4 milioni di persone a rischio povertà o esclusione sociale, 5,9 milioni (1,3% dell’intera popolazione) vivevano in famiglia che soffriva contemporaneamente di tutti e tre i fattori.

Secondo Eurostat, nel 2021 saranno 73,7 milioni le persone che vivranno nell’Unione con i poveri, mentre 27 milioni avranno subito deprivazioni materiali e sociali e 29,3 milioni vivranno in famiglia con molta manodopera.

Secondo gli Stati membri, le percentuali più alte della popolazione a rischio di povertà o esclusione sociale sono state registrate in Romania (34,4%), Bulgaria (31,7%), Grecia (28,3%) e Spagna (27,8%). La percentuale più basse sono statali si rileva in Repubblica Ceca (10,7%), Slovenia (13,2%) e Finlandia (14,2%).

I dati si riferiscono a un anno in cui l’Europa sta ancora imparando le conseguenze della pandemia, ma non affronterà la parte peggiore della crisi energetica (prezzi dell’energia in estate) nell’invasione russa dell’Ucraina. L’Unione Europea se di fronte a un futuro incerto finisce presto, spinta dall’offerta che non dà tregua ai cittadini.

Nell’Unione Europea, la vita è diventata più cara de 9.8% ad agosto rispetto allo stesso mese di un anno fa. Nel caso della zona euro, l’aumento del costo della vita è del 9,1%.

E’ per questo che lo Stato italiano deve pensare a delle misure concrete per aiutare i cittadini che stanno vivendo in situazione di disagio.

Ecco chi può ricevere la pensione 5 anni prima

Non tutti lo sanno, ma esistono delle categorie di persone che possono ricevere la pensione ben 5 anni prima.

Si sta parlando di quei soggetti che possono ottenere il beneficio a 62 anni invece che a 67 anni.

I cittadini in questione sono quelli che hanno maturato il requisito contributivo di 20 anni di versamenti e degli uomini che hanno raccolto 37 anni e 10 mesi di contributi e delle donne con 36 anni e 10 mesi.

Si tratta di un’indennità che spetta ai lavoratori nel momento della cessazione del lavoro. Sono ben 13 le mensilità erogate dall’INPS e previste fino al momento del pensionamento di vecchiaia.

L’importo è variabile e si riferisce al tipo di compenso percepito durante l’attività lavorativa.