Parmigiana di zucchine di Cannavacciuolo, il segreto per farla buona come la sua

Ecco che oggi vi sveliamo la ricetta della parmigiana di zucchine, un piatto che siamo sicuri che non potrai fare a meno di mangiare.

Continuate a leggere per scoprire tutti i segreti di un piatto unico. Ed ecco come la prepara Antonino Cannavacciuolo!

Quali sono i benefici delle zucchine

È uno dei grandi protagonisti della nostra dieta mediterranea. Le zucchine fanno parte di stufati, insalate e tutti i tipi di ricette. Inoltre, è un potente antiossidante.

Il 95% di questo cibo è acqua. Ha a malapena calorie (15 cal), quindi è molto salutare per il corpo. Contiene minerali e oligoelementi come fosforo, potassio, magnesio e calcio, Vitamina C, B3 e provitamina A. Questo ortaggio è ricco di fibre (tra 0,5 g e 1,5 g per 100 grammi).

È l’ideale per chi vuole dimagrire grazie al suo alto contenuto di fibre, acqua e alle sue poche calorie. Grazie alla luteina e alla zeaxantina rafforza la salute degli occhi. Controlla il colesterolo grazie al suo contenuto di fibre alimentari. Inoltre, le sue vitamine A e C riducono anche il rischio di arteriosclerosi.

I suoi antiossidanti e le vitamine A e C ci aiutano a mantenere una pelle sana e giovane e a combattere i radicali responsabili dell’invecchiamento cutaneo. Migliora la salute del cervello grazie al suo contenuto di fosforo. Previene la ritenzione di liquidi grazie al suo alto livello d’acqua.

Pertanto, è un rimedio efficace per combattere la cellulite. Combatte l’acne e rimuove le tossine dalla pelle. Migliora il transito intestinale. Sgonfia gli occhi. Mettere una fetta di zucchina cruda nelle borse del contorno occhi è un buon rimedio contro il gonfiore.

Il suo contenuto di potassio (295 milligrammi) riduce il rischio di ictus e malattie cardiache. Inoltre, il suo apporto di vitamina C, che è un antiossidante, aiuta le cellule del sangue a funzionare meglio e riduce la pressione sanguigna. Previene la gotta grazie al suo apporto di Omega 3. Rafforza i capelli e dona salute. Il suo contenuto di vitamine C e A delle zucchine contrasta l’usura e la secchezza dei capelli.

Ecco che vi sveliamo una ricetta a base di zucchine che siamo sicuri che vi farà impazzire!

Ingredienti e procedimento della parmigiana di zucchine

Antonino Cannavacciuolo prepara una parmigiana di zucchine amatissima da tanti. Ecco di seguito gli ingredienti:

600 di grammi di zucchine

500 grammi di pomodoro

q.b. di aglio

q.b. di basilico

150 grammi di formaggio grattugiato come il parmigiano reggiano

300 grammi di mozzarella

q.b. di farina 00

8 uova

Ed ecco ora che vi sveliamo il procedimento.

Per prima cosa lavate le zucchine e tagliatele nella classica forma che si usa per preparare la parmigiana. Nel frattempo, accendete una padella con dell’olio e aspettate che diventi bollente.

A quel punto, dovrete cospargere le zucchine di farina e friggerle. Quando saranno dorate, scolatene l’olio con della carta assorbente. Ora, in un contenitore, unite uova, formaggio e aromi.

Immergete le zucchine e friggetele ancora una volta. Ora in una pentola aggiungete olio, aglio, pomodori, basilico, fino a creare una salsa. Ora tagliate la mozzarella.

All’interno di una pirofila aggiungete la salsa, poi le zucchine, poi di nuovo la salsa, la mozzarella e il parmigiano e alcune foglie di basilico. Create i vari strati alternando il tutto. Aggiungete in forno a 200 gradi per circa 20 minuti.