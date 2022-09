“Mi sentivo morire”, Ilary e Totti: quella frase strazia il cuore | Tutta la verità

Ilary Blasi e Francesco Totti, nuovo giorno, scoop e un nuovo risvolto clamoroso nella loro relazione ormai finita. Arriva la frase che lacera il cuore.

Quella frase straziante lascia tutti senza parole: “Mi sentivo morire”. Ilary e Totti di nuovo nell’occhio del ciclone. Ecco il segnale d’allarme che nessuno di noi ha colto tempo fa.

Ilary e Totti continuano a far (s)parlare l’Italia

Sono già trascorsi due mesi da quando la conduttrice dell’Isola dei Famosi e l’ex capitano della Roma hanno annunciato la fine del loro matrimonio. Dopo 17 anni di convivenza, amore e passione, i due si sono detti addio e anche in modo piuttosto drammatico.

Non sembra esserci per nulla serenità né tranquillità tra i due ex coniugi che hanno dato vita non solo ad una battaglia social ma anche legale. Entrambi sono pronti a sguinzagliare i loro avvocati per mettere tutto in chiaro e chiudere una volta per tutte questa storia, lasciandosi alle spalle un amore che tutti credevano eterno e che per anni ha fatto sognare l’Italia e il mondo.

Se qualcuno spera ancora che possa esserci un ritorno di fiamma tra i due ex coniugi, le possibilità che ciò accada sembrano essere sempre più fioche. Tuttavia, spunta fuori quella frase straziante che spezza il cuore e che oggi, col senno di poi, fa tanto riflettere e ci apre gli occhi.

La confessione straziante sconvolge i social

Ilary Blasi e Francesco Totti non sono più una coppia da ormai un po’ di tempo. Lei ha voltato pagina, almeno questo è quello che fa vedere mostrandosi sui social, mentre lui ha iniziato una nuova vita con Noemi Bocchi.

Eppure tutti pensavano che il loro matrimonio fosse perfetto ma in realtà era pieno di falle, di problemi e di segreti che solo ora stanno venendo fuori. A quanto pare, le cose tra di loro, tra Ilary e Francesco, non andavano bene già da un po’ di tempo.

L’anno più buio per il calciatore è stato il 2016. L’11 settembre 2022, il pupone ha rilasciato un’intervista bomba, la prima da quando è finito il suo matrimonio, al Corriere della sera a cui ha raccontato la sua verità, parlando dei tradimenti di Ilary e del suo inizio con Noemi che ha iniziato a frequentare a Capodanno 2021.

L’Annus Horribilis della ex coppia

Francesco parla del suo Annus Horribilis, del 2016, il suo penultimo anno da calciatore, un periodo complicato che lo ha portato a vivere una forte depressione, affrontata però da solo, senza il sostegno della sua compagna:

“Tutto è iniziato nel 2016, il mio penultimo anno da calciatore. Smettere non è facile, è un po’ come morire. Ero fragile, mi mancavano i riferimenti e Ilary non ha capito l’importanza di questo dolore”.

Le parole di Totti non sono passate inosservate, d’altronde ha affermato che si “sentiva morire”, chiaro segno che qualcosa aveva iniziato a turbare la sua serenità e sbirciando sui profili dei due ex coniugi, è saltato fuori un video del 2019 in cui il pupone espone il suo pensiero su due tematiche importanti: l’amore e il matrimonio.

L’occasione è l’unione religiosa della sorella di Ilary Blasi. Totti, in chiesa, viene interrogato dal prete che gli domanda se, secondo lui, il matrimonio può durare per tutta la vita. Queste le sue parole:

“Spero che possa durare per tutta la vita anche perché se prendi una decisione del genere, vuol dire che la persona che hai a fianco è la più importante della tua vita, no?”.

Oggi, con il senno di poi, possiamo dire che queste frasi sono davvero rivelatrici. Secondo molti utenti social, con queste parole il pupone stava cercando di lanciare un messaggio a sua moglie. Le cose tra di loro, in quel periodo, non andavano già bene ma nessuno poteva immaginare che la rottura e i tradimenti fossero dietro l’angolo.