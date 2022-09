“L’ha scoperto aprendo l’armadio”, Ilary Blasi: tremenda bastonata da Totti

By

Ilary Blasi, che terribile bastonata da parte di Totti. La scoperta nell’armadio ha dell’incredibile. Ecco cosa è accaduto. Fan increduli, Totti travolto dal caos mediatico.

La conduttrice dell’Isola dei Famosi l’ha scoperto così, aprendo il suo armadio. Che colpo basso da parte di Totti.

Ilary Blasi furiosa

L’Italia farà fatica a dimenticare il giorno in cui Ilary Blasi e Francesco Totti hanno annunciato la fine della loro relazione. Dopo 17 anni di matrimonio, 20 di convivenza e 3 splendidi figli, Chanel, Cristian ed Isabel, la conduttrice più famosa d’Italia e il calciatore più amato di sempre, si sono lasciati e pure in malo modo.

“Pensavo fosse amore invece era un calesse”, vogliamo utilizzare questo titolo di un film, tra i più amati del panorama cinematografico italiano, per descrivere il finale non tanto felice di Ilary e Francesco.

Questa frase rispecchia perfettamente quello che è accaduto tra i due bellissimi del mondo dello spettacolo italiano. Le cose tra Totti e Ilary non procedono per nulla bene. La separazione sta distruggendo una famiglia, i rapporti tra i due ex coniugi si stanno deteriorando, giorno dopo giorno.

Ilary Blasi, inoltre, ha subito non solo, suo malgrado, la fine della sua storia con Francesco ma anche un altro colpo duro da digerire: ha scoperto tutto aprendo l’armadio. Ecco che cosa è accaduto.

Colpo basso da Francesco Totti, Ilary senza parole

Ilary Blasi e Francesco Totti stanno per dare via ad una guerra legale che farà morti e feriti. La loro relazione è giunta al capolinea tristemente. I due si sono lasciati in pessimi rapporti. Sono usciti fuori, nelle ultime settimane, segreti che nessuno osava immaginare.

Ilary ha tradito per prima Francesco. Francesco ha iniziato una relazione con Noemi Bocchi nel periodo in cui era ancora sposato con la ex letterina. La Blasi non vuole lasciare la super villa all’Eur e Totti potrebbe andare presto a convivere con la sua amante.

Insomma tante, troppe, notizie e numerosi scoop che ogni giorno tengono alta l’attenzione dei gossippari e dei curiosi. L’ultimo eclatante colpo di scena riguarda proprio Ilary Blasi. La conduttrice dell’Isola dei Famosi ha aperto il suo armadio e si è ritrovata dinanzi ad una sgradita sorpresa. Che cosa è successo? Ve lo spieghiamo noi.

Qualche settimana fa, mentre Ilary era in Croazia con la figlia più piccola, Isabel, Totti si è recato nella loro villa all’Eur e ha aperto l’armadio della ex moglie prelevando, a quanto pare, tutte le sue scarpe e le sue borse firmate.

Ilary lo ha scoperto solo al ritorno, quando, aprendo la sua cabina armadio, ha trovato le mensole e gli scaffali vuoti. Che colpo per la conduttrice che è una vera It Girl e una amante di moda e tendenze.

Tuttavia non si è lasciata abbattere da questo episodio ed eccola che, quasi a sfregio al pupone, si mostra ogni giorno ai suoi follower, sui social, mentre indossa abiti firmati e borse di marca, come a voler dire a Totti: “Puoi anche aver preso tutte le mie cose ma ho abbastanza soldi per ricomprare tutto da capo”.

Insomma, che colpo basso da parte di Totti. Nessuno si sarebbe mai aspettato un comportamento del genere dal pupone. Ormai i due sono davvero ai ferri corti e siamo solo all’inizio.