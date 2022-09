Lavastoviglie, butta sempre 1 cucchiaio prima di avviarla: ti fa risparmiare un sacco

Se spesso i tuoi piatti non sono lucidi come vorresti dopo averli lavati in lavastoviglie, ci sono molte ragioni perché questo accade.

Potrebbe trattarsi di temperatura errata, di troppo detersivo o troppo calcare nell’acqua. O magari è arrivato il momento di guardare bene dentro la lavastoviglie!

Alla fine tutto questo porta ad un maggiore dispendio di energia per il suo cattivo funzionamento e di conseguenza, a bollette più alte!

Quindi ci sono molte buone ragioni per cui si dovrebbe sempre pulire la lavastoviglie, con un prodotto che fa risparmierete un sacco di soldi!

Lavastoviglie, come risparmiare

In commercio esistono diversi prodotti pensati per far brillare le vostre stoviglie in lavastoviglie, ma esistono anche una serie di rimedi naturali che possono aiutarvi ad ottenere un risultato incredibile ed efficace.

Questi includono prodotti di uso quotidiano che tutti abbiamo in casa come il bicarbonato, l’aceto bianco o l’acido citrico.

Se la lavastoviglie non pulisce più correttamente, non abituatevi al pensiero di dover lavare i piatti a mano! Quando vi accorgete che i bicchieri e stoviglie non escono completamente puliti e che hanno tracce di calcare o sporco e difficilmente brillano, non cambiate lavastoviglie, il rimedio è tutto in un prodotto che avete in casa.

Niente paura, è possibile che non sia affatto complicato e necessiti solo di una pulizia profonda poiché, nonostante funzioni con acqua e sapone tutti i giorni per lasciare le stoviglie impeccabili, queste non servono a pulire l’elettrodomestico e gli avanzi di cibo possono accumularsi nei filtri, causare un malfunzionamento dannoso alla macchina.

Per questo è sempre consigliabile pulirli regolarmente per evitare che si ostruiscano e di pulire regolarmente la lavastoviglie per rimuovere grasso, calcare e batteri.

Motivi per cui la lavastoviglie non pulisce bene

Vediamo quali sono le possibili cause per cui la tua lavastoviglie non pulisce correttamente e cosa possiamo fare per risolverlo.

Il detersivo non è quello giusto – Per far brillare le tue stoviglie, puoi usare l’aceto, in quanto è un ottimo lucidante, ma se usi il detersivo assicurati che non lasci residui e sia in grado di pulire grasso, amido e sporco.

Eccesso di acqua dura – In alcune zone l’acqua è molto dura e di conseguenza sono presenti tracce di calcare molto più del normale. È fondamentale evitare l’eccesso di calcare per non danneggiare la lavastoviglie, per questo motivo dobbiamo riempire l’apposito serbatoio per il sale una volta esaurito. Normalmente devi controllare il livello del sale manualmente, anche se alcuni modelli hanno un indicatore sul pannello. Filtro della lavastoviglie sporco – Si tratta di una parte di vitale importanza che andrebbe controllato periodicamente, circa una volta ogni 15 giorni, per evitare che si ostruisca.

Come pulire la lavastoviglie per risparmiare

Ogni macchinario necessita di una manutenzione accurata affinché funzioni al meglio. Se questo non accade il suo lavoro è penalizzato con un inutile dispendio di energia elettrica. Inoltre a lungo andare saremmo costretti a compare una macchinario nuovo, se non vogliamo lavare i piatti a mano.

Dunque vediamo come procedere per una pulizia interna: prima di tutto asportiamo le parti mobili come il filtro e gli eventuali bracci irroratori dell’acqua.

Con un cucchiaio spargiamo del bicarbonato si sodio su tutto il fondo della lavastoviglie, lasciandone cadere un po’ nel foro del filtro. Subito dopo versiamo un bicchiere d’acqua e con una spugnetta puliamo ovunque, impiegando il bicarbonato.

Passiamo ovunque, anche lungo il bordo dello sportello sulle parti di gomma, infine dopo aver scaldato dell’acqua, la versiamo lasciandola cadere su tutta la base della lavatrice.

Ora passiamo alle parti mobili che abbiamo messo da parte, e iniziamo la loro pulizia irrorandoli con del detersivo sgrassante e utilizzando un vecchio spazzolino da denti strofiniamo ogni loro parte.

Una volta risciacquati abbondantemente, li reinseriamo nella lavastoviglie e dopo aver pulito l’interno dello sportello con una soluzione di acqua e aceto, proseguiamo ad un normale lavaggio a macchina vuota. Alla fine la lavastoviglie brillerà come nuova noi avremo prolungato la sua efficienza e durata e, lei consumerà meno energia pulendo a fondo i nostri piatti!