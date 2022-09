INPS assume, nuovissimi posti di lavoro a tempo indeterminato: come candidarsi

Quando sentiamo il termine “indeterminato” ci sembra quasi un’utopia, eppure per chi non lo sapesse, l’INPS sta per assumere non poche persone. Quindi nuovi posti di lavoro stanno per essere tutti vostri e a tempo indeterminato! Se volete saperne di più continuate a leggere qui sdi seguito.

Forse non vi sembrerà vero, ma lo è e come. Grazie all’Inps sta per essere avviata una selezione al fine di assumere alcuni di voi e non per poco tempo. Come capire se potete candidarvi? Continuate a leggere qui di seguito. Avrete tutte le risposte ai vostri dubbi e capirete se potete candidarvi anche voi o no.

Nuovo bando da parte dell’Inps: cos’è?

Quando si tratta di lavoro, è quasi automatico storcere il naso, dal momento che oggi giorno scarseggia e non tutti abbiamo il privilegio e il lusso di lavorare e se lo facciamo, spesso siamo anche sotto pagati.

Insomma viviamo sicuramente una situazione precaria sotto questo punto di vista.

Ma oggi a proposito di lavoro vi voglio parlare di una selezione che sta avviando l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

Pensate che sta ricercando, ancora per poco, persone, donne e uomini, da poter assumere. Per lavorare dove? All’interno di una house providing, a Roma.

Per fare cosa? E come funziona tale selezione? Continuate a dare uno sguardo alle prossime righe per poterne sapere di più.

A chi è rivolta la selezione indetta dall’Inps

Come vi abbiamo accennato la selezione indetta dall’Inps riguarda tutti, indipendentemente dal sesso.

Il nuovo bando, pensate, è alla ricerca di ben 69 unità.

Basta andare sul sito Inps per leggere testuali parole: “Inps Servizi SpA indice una procedura di selezione per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato full – time, di 69 unità”.

Come potrete voi stessi notare si parla proprio di un contratto a tempo indeterminato per ben 69 persone.

Si è alla ricerca, dunque, di vari profili che possano essere legati a diversi settori, come quello delle risorse umane ma anche dell’amministrazione controllo finanza e tanto altro.

Ecco che per poter candidarsi bisogna sicuramente rispettare dei precisi criteri. Vediamoli qui di seguito:

Essere in possesso di un titolo di studio inerente alla figura professionale per cui ci si intende candidare

inerente alla figura professionale per cui ci si intende candidare Avere un’età uguale o superiore ai 18 anni

Avere cittadinanza italiana o essere di uno dei paesi membri dell’Unione Europea

o essere di uno dei paesi membri dell’Unione Europea Conoscere la lingua italiana

Godere di diritti civili e politici , in Italia oppure nello Stato di appartenenza

, in Italia oppure nello Stato di appartenenza Avere l’idoneità fisica: dunque essere idonei da un punto di vista fisico per la posizione per cui ci si candida.

dunque essere idonei da un punto di vista fisico per la posizione per cui ci si candida. Non avere legami familiari con i componenti di controllo Inps

con i componenti di controllo Inps Non essere stati oggetto di provvedimenti disciplinari, come il licenziamento, con INPS servizi o Italia previdenza Sispi.

Ora vi starete chiedendo, giustamente, come bisogna fare per candidarsi.

Per partecipare a tale selezione occorre candidarsi entro le 20:00 del 18 Settembre 2022.

Come vedete mancano davvero pochi giorni. Anzi pochissimi. Il tutto avverrà in modo telematico, con il vostro SPID o CNS o CIE.

Insomma prima procuratevi uno di questi codici, se già non li avete e poi consultate il bando che troverete sul sito Insp Servizi Spa per poter conoscere tutte le informazioni utili al fine di non sbagliare.

Insomma questo lavoro potrebbe essere vostro, ma prima vi candiderete e prima lo potrete sapere.