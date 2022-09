Serpenti: se vuoi tenere alla larga questi rettili è necessario mettere in giardino questo animale o adottare una soluzione green.

Se vivi in campagna o hai un giardino la tua abitazione potrebbe essere la dimora preferita dei serpenti. Da sempre questi rettili incutono grande paura nei confronti dell’uomo, anche se a volte si tratta di una paura infondata. Alcuni serpenti sono velenosi, ma molte specie di questi rettili sono innocue.

La nostra Penisola è abitata da diverse specie di serpenti, tra cui i Viperidi (rettili velenosi) ed i Colubridi (serpenti innocui). In determinate zone di campagna o di montagna il numero di questi rettili dal corpo cilindrico allungato è aumentato a seguito dell’estinzione dei nemici naturali, tra cui donnole, faine, istrici, uccelli rapaci, etc. Chi abita nelle aree campestri o pianeggianti i serpenti tendono ad avvicinarsi alle abitazioni per cercare un riparo o per trovare un po’ di frescura o del cibo.

Incontrare un serpente: cosa fare?

Se scopriamo che all’interno della nostra abitazione c’è un ospite indesiderato o il nostro giardino è stato invaso dai serpenti, cosa bisogna fare? Se incontriamo un serpente è bene adottare determinati comportamenti. Per prima cosa, è buon consiglio evitare di avvicinarsi troppo, anche se si ritiene che sia una specie del tutto innocua.

Questi rettili tendono a nascondersi sotto i sassi ed i tronchi, per questo è bene prestare massima attenzione quando si cammina vicino ad oggetti simili. È bene cercare di non farti prendere dal panico e mantenere sempre la calma per prendere decisioni giuste.

Mantenere la calma è sempre la buona regola per evitare di spaventare il rettile dal corpo allungato. È bene ricordare che i serpenti non cercano l’uomo, ma ricercano posti al riparo o cibo, costituito da piccoli roditori o uccelli.

Come tenere lontani i serpenti?

Appena incontri un serpente nel tuo giardino prova ad alzare la voce o batti i piedi o accendi il tagliaerba. Questi rettili amano i posti silenziosi, pertanto, si infastidiscono appena sentono rumori forti. Il rumore ti aiuta a farli scappare.

Altra valida soluzione per tenere lontani i serpenti dal giardino o dall’area verde è quella di utilizzare repellenti, che sfruttano la loro sensibilità a certi odori. Il naftalene posizionato vicino alle pietre o nei buchi emana un odore che irrita i serpenti senza ucciderli. I chiodi di garofano e l’olio di cannella sono efficaci repellenti naturali che consentono a questi rettili di allontanarsi dal giardino. Anche l’aceto può essere un valido repellente naturale insieme al lime per tenere lontani i serpenti dalla propria abitazione.

Per tenere lontani questi rettili dal corpo allungato è bene introdurre nel proprio giardino un ottimo cacciatore del serpente: il tacchino.