Ilary Blasi fuori di sé, la frecciatina a Totti e Noemi: asfaltati come non mai

Ilary Blasi sembra essere andata su tutte le furie per un gesto del suo ex marito Francesco Totti. Ecco la frecciatina tirata a Totti e Noemi.

Nei giorni scorsi le notizie della separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti hanno preso una piega totalmente diversa per via del fatto che uno dei due ha finalmente parlato dopo molte indiscrezioni.

In questi mesi, dopo l’annuncio della decisione di mettere fine al loro matrimonio, nessuno dei due aveva spiegato il motivo per cui la loro relazione era giunta al termine e molti siti di gossip e giornali italiani hanno rilasciato notizie basate su voci di corridoio e indiscrezioni mai confermate.

Ilary Blasi e il gesto di Totti che l’ha fatta infuriare

Stanco di essere accusato da alcuni di questi giornali come colpevole, Francesco Totti sulle pagine del Corriere della Sera ha deciso di confessare che non è stato lui il primo a tradire ma di aver trovato sul cellulare della donna dei messaggi compromettenti che hanno confermato il tradimento con un uomo diverso da lui.

Totti non ha voluto fare il nome della persona in questione, ma nelle settimane precedenti si era fatto il nome di un ipotetico amante della Blasi e il suo nome corrisponde a quello del personal trainer Cristiano Iovino che però interpellato da AdnKronos ha deciso di non parlare di questa faccenda.

Fabrizio Corona, invece, intento a voler mostrare a tutta Italia la verità sulla relazione tra Totti e Ilary ha confermato una voce che era stata messa a tacere da un po’ di tempo ossia il coinvolgimento sentimentale della conduttrice con un ballerino di quindici anni più piccolo di lei.

Si tratta di Alessio La Padula, ex concorrente di Amici e membro del corpo di ballo del programma Star in the Star dove pare che i due si siano conosciuti. Dopo la confessione di Corona, lo stesso ballerino ha commentato la notizia chiedendo all’ex paparazzo perché alla sua età fa ancora quelle cose comportandosi come un “bimbomi***ia”.

Ilary Blasi e Totti però sembrano non aver trovato un accordo e secondo le parole dell’ex calciatore lui avrebbe chiesto alla conduttrice di vivere sotto lo stesso tetto nelle loro villa all’Eur da separati in casa per amore dei loro figli, ma la donna sembra aver rifiutato l’offerta.

La rivelazione del settimanale Chi

Inoltre, secondo alcune indiscrezioni, la Blasi avrebbe chiesto di non coinvolgere i loro figli in questa faccenda ma stando alle ultime foto pubblicate su Chi, Totti sembra non aver mantenuto fede a queste parole.

Dalle foto pubblicate sul settimanale di Alfonso Signorini, Totti è stato paparazzato in compagnia del suo amico Emanuele e di un amica di Noemi Bocchi mentre usciva da casa di quest’ultima.

Ma quello che ha fatto infuriare la Blasi è la presenza assieme al quartetto di loro figlia minore Isabel che ha passato alcuni momenti assieme alla nuova compagna di suo padre.

Il settimanale, rivela anche che l’accusa di Totti nei confronti di Ilary Blasi di aver svaligiato la sua cassaforte portando via la sua collezione di Rolex, in realtà ha a che fare con l’intenzione della conduttrice di riprendersi alcuni regali in comune con l’ex capitano della Roma.

Nei giorni scorsi, proprio il direttore di Chi, Alfonso Signorini, parlando della relazione tra Noemi Bocchi e Totti ha risposto ad una domanda che riguarda il presunto coinvolgimento della nuova fiamma dell’ex calciatore nel cast dei nuovi concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip, lanciando una frecciatina alla nuova coppia.

“Credo che Noemi Bocchi non veda l’ora di entrare nella casa, ma in un’altra casa che, a questo punto, le spetta”.

Stando alle ultime notizie, il possibile divorzio consensuale e senza troppe guerre legali tanto sperato da Francesco Totti sembra essere lontano e pertanto il processo sulla separazione dei beni potrebbe durare più del previsto.

Mentre Totti ha confermato la relazione con la Bocchi che va avanti da Capodanno, la Blasi non ha fatto cenno in riferimento alle sue presunte scappatelle ma anzi dopo le parole di suo marito ha ammesso di non voler parlare perché se lo farebbe rovinerebbe più di cinquanta famiglie.

Non ci resta, quindi, che attendere i prossimi mesi per capire come andrà a finire questa storia che è stata tra le più chiacchierate dell’estate 2022 e pare continuerà ad esserlo per ancora molto tempo.