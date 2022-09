“Ha registrato tutto”, Meghan Markle intrappola Kate: quelle parole fanno male al cuore

Secondo alcune indiscrezioni, Meghan Markle avrebbe registrato le conversazioni con sua cognata. Ecco le foto che lo rivelano.

Qual è il segreto dietro i capelli sani di Meghan Markle? Cosa potrebbe esserci?”. Con queste parole, inserite nel brano In corpore sano, la cantante serba, Konstrakta si è esibita sul palco dell’Eurovision Song Contest 2022.

Ma Meghan Markle potrebbe davvero avere un segreto che però è stato scoperto da alcuni sudditi e da alcuni tabloid inglesi e la notizia sta facendo il giro del mondo e presto potrebbe essere un problema per la famiglia reale.

Meghan Markle e il gesto inaspettato

Come in molti sanno, Harry e Meghan vivono oltreoceano e Re Carlo III nel suo primo discorso ufficiale ha voluti dare loro l’augurio di stare bene ma le sue parole per molti sono sembrati come un invito per rimanere dove sono e non interferire con la vita di Buckingham Palace.

Sembrerebbe inoltre, secondo alcune indiscrezioni che il nuovo sovrano avrebbe chiesto al suo secondogenito di non portare con sé sua moglie al primo saluto alla Regina Elisabetta II nel Castello di Balmoral in quanto non sarebbe la benvenuta.

Nei giorni scorsi però, la donna si è mostrata in compagnia di suo marito e dei suoi cognati il principe di Galles William e sua moglie la principessa di Galles Kate Middleton dopo due anni che sono stati distanti e sembravano essere tornati ad essere felici ed armoniosi tra di loro.

Mentre Harry e Meghan si sono tenuti per mano, in quanto non facendo più parte della famiglia reale non sono soggetti a rispettare il rigido protocollo, William e Kate invece hanno dovuto seguirlo in quanto lui futuro erede al trono del Regno Unito e lei futura regina consorte.

Ma quello che sembrava essere un riavvicinamento dei due fratelli, secondo alcune voci proveniente dal palazzo era solo apparenza e sembra che le due coppie una volta fuori dalla vista dei loro sudditi siano stati molto freddi tra di loro.

La notizia che sta facendo il giro di tutti i giornali del mondo

Inoltre, nelle ultime ore si sta facendo sempre più insistente la notizia che Re Carlo III avrebbe cambiato una regola di Buckingham Palace riguardo il trattamento di Altezza Reale. Fino a pochi giorni fa i figli del figlio del Re potevano avere questa riconoscenza ma sembra che il nuovo Sovrano del Regno Unito abbia deciso che non è per tutti così, decidendo di snellire la famiglia reale.

Da questo trattamento sarebbero stati esclusi i figli di Harry e Meghan, Archie e Lilibet mentre la stessa Regina Elisabetta II aveva dato questo titolo a Charlotte e Louis, figli di William e Kate anche se non erano diretti eredi al trono in quanto non primogeniti.

Questa decisione da parte del Re avrebbe fatto infuriare Harry che sembra aver avuto una forte discussione con suo padre, ma queste notizie sono da prendere con le pinze in quanto riportate solo da voci di corridoio.

Quello che invece sta facendo discutere è un rigonfiamento nel vestito di Meghan Markle durante la visita a Windsor per salutare i sudditi che hanno reso omaggio con vari fiori alla Regina Elisabetta II.

Sul web infatti stanno facendo il giro alcune foto che ritraggono Meghan con l’abito nero indossato per il lutto che sembra nascondere sotto il suo vestito qualcosa di quadrato che in molti hanno pensato possa essere un registratore.

Molti giornali infatti stanno affermando che l’ex attrice avrebbe registrato alcune conversazioni con Kate Middleton e altri membri del palazzo reale per poi poterle utilizzare nel suo documentario Netflix.

Qualora fosse vero, potrebbero uscire fuori altri segreti sulla famiglia reale oltre che rivelare i veri rapporti che lei e suo marito hanno con la famiglia Windsor.