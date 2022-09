“Di nuovo insieme”, Tomaso Trussardi scoop: il VIDEO immortala tutto

Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker, arriva il video che lascia tutti senza parole: loro di nuovo insieme. Che grande gioia! Fan felicissimi.

La conduttrice svizzera più amata d’Italia e l’imprenditore di moda, sorprendono tutta Italia. Il filmato li incastra, non ci sono più dubbi. Fan al settimo cielo per i due ex coniugi.

Michelle Hunziker volta pagina dopo Angiolini: Tomaso Trussardi sorprende tutti

È finita la storia d’amore tra Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini solo da qualche settimana ma il cuore della conduttrice svizzera sembra essere nuovamente occupato. Il ritorno di fiamma, presunto, con l’ex marito Tomaso Trussardi, sta facendo impazzire i social e scoppiare il cuore di gioia a tutti.

Questa estate calda e bollente la conduttrice di Striscia la notizia l’ha trascorsa con l’ex concorrente del GF 14 e medico ortopedico più bello d’Italia, Giovanni Angiolini. I due sembravano legati davvero da un forte sentimento. Hanno fatto passi importanti in pochi mesi come la presentazione alle reciproche famiglie eppure, il loro amore è terminato così, di punto in bianco, si dice per volere della conduttrice svizzera.

Le ragioni non sono ancora tutt’oggi note ma a ben vedere, e andando a spiare il profilo social della svizzera, la ragione ha in realtà un nome ed è quello di Tomaso Trussardi. Arriva il filmato che fa gioire il cuore di tutti.

Beccati insieme: fan al settimo cielo per loro

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi di nuovo insieme? Sembra che i due ex coniugi vogliano darsi una seconda possibilità. Agli inizi di gennaio 2022, la conduttrice svizzera e l’imprenditore di moda hanno lasciato tutti senza parole annunciando, con un comunicato Ansa congiunto, la fine del loro matrimonio.

Dopo dieci anni insieme, hanno deciso di separarsi mantenendo però buoni rapporti per il bene e l’amore che tra loro c’è stato e soprattutto per rispetto delle figlie che insieme hanno messo al mondo, Sole e Celeste. Dopo la separazione, Tomaso e Michelle hanno diviso le loro strade.

Lui si è concentrato sul lavoro mentre lei ha iniziato subito una relazione con Giovanni Angiolini, ma probabilmente, la sua testa e il suo cuore erano ancora di Tomaso. L’ultimo video fa ben sperare i fan. Che cosa è accaduto?

Michelle Hunziker ha pubblicato delle Instagram stories dove la si vede in compagnia di Lilly, il suo cagnolino ma anche di… sorpresa, sorpresa, Odino! Quest’ultimo è il cane che Michelle aveva adottato con Tomaso qualche anno fa e che dopo la separazione è rimasto a casa con papà Trussardi.

Il fatto che Odino sia a casa di Michelle fa pensare che anche Tomaso abbia fatto visita alla conduttrice svizzera. I fan sono al settimo cielo. Che possa esserci davvero un ritorno di fiamma tra i due? D’altronde la bionda pare che abbia rimesso anche la fede! Tomaso e Michelle si sono lasciati d’altronde in buoni rapporti e non è da escludere l’ipotesi che i due vogliano concedersi un’altra possibilità.

Le scommesse sono aperte: Odino è in affidamento congiunto o lo ha portato Tomaso che vuole riallacciare i rapporti con la ex moglie? Tutti sperano nella seconda opzione. Chi vivrà, vedrà.