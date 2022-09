Cimici verdi, una manciata sul bucato per allontanarle definitivamente

Senza dubbio le cimici verdi sono l’incubo di ogni persona. Sono uno dei più grandi fastidi che si possono avere in casa perché si insidiano dalle fessure e si nascondono tra le tende o il bucato. Ma come possiamo allontanarle una volta per tutte? Esiste un metodo grandioso: scopriamo di più.

Con settembre arrivano le cimici verdi, insetti molto fastidiosi perché si introducono nelle nostre case per ripararsi dal freddo dell’inferno. Sono uno delle più grandi problematiche perché si possono avere in casa perché entrano dalle fessure si mimetizzano tra i tessuti. Le cimici hanno ghiandole odorifere che rilasciano un odore molto fastidioso e sgradevole, proprio per questo, ucciderle non è la soluzione migliore.

Ma come possiamo fare per allontanarle dalla nostra abitazione una volta per tutte? Esiste un rimedio naturale in grado di mandarle via dalla vostra cosa. In poche mosse riuscirete ad eliminarle una volta per tutte: scopriamo come fare.

Il ritorno delle cimici verdi

Con settembre oltre all’autunno, ritornano le cimici verdi. In questo periodo, quando avviene la raccolta della soia e dei pomodori, questi fastidiosi insetti abbandonano le zone di riproduzione e si dirigono verso i centri urbani. Non sono pericolosi per l’uomo ma creano un certo disagio, soprattutto per il loro odore davvero sgradevole.

Sicuramente le zanzariere sono un ottimo metodo per prevenire il problema ma a volte non basta, soprattutto se vivete in una zona di campagna. Esistono dei rimedi super naturali per dire addio alle cimici verdi: scopriamo di più.

Il rimedio naturale per allontanare le cimici verdi

Esistono tantissime soluzioni per allontanare questi tipi di insetti. Alcune persone utilizzano l‘aglio che con il suo odore infastidisce le cimici ed altri tipi di insetti. Oppure potrete spruzzare un po’ di sapone di marsiglia o anche la menta che previene l’intrusione di questi piccoli animaletti.

Ma la soluzione migliore per dire addio per sempre alle cimici verdi è proprio il tea tree oil. E’ un vero alleato per questo tipo di problema. Ma non solo, è utilizzato anche per altre mansioni casalinghe, ad esempio, vi aiuterà a prevenire la muffa.

Però, la sua funzione più comune ed efficace è quella di allontanare le cimici. Il suo forte odore le farà sparire in pochissimo tempo. Come? Basterà mettere 1 cucchiaio di questa fantastica sostanza insieme ad un po’ di ammorbidente nella vaschetta della lavatrice.

Lavando il bucato con questi prodotti, gli insetti staranno alla larga dalle vostre abitazioni e risolverete la terribile invasione delle cimici. In poche mosse vi sbarazzerete per sempre di questi antipatici animaletti.