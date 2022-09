Charlotte, tragico destino per i Casiraghi: addio all’uomo della sua vita

By

Charlotte, che tragico destino per la famiglia Casiraghi. Proprio lei costretta a dire addio all’uomo più importante della sua vita. Che dolore!

La nipote di Alberto di Monaco ha il cuore distrutto. Addio all’uomo più importante della sua vita. Il drammatico lutto è insuperabile.

Charlotte Casiraghi, la principessa triste

La figlia di Carolina di Monaco torna ad attirare l’attenzione di tutti. Sono anni che Charlotte, la nipote prediletta di Alberto II e di Charlene Wittstock, occupa le prime pagine dei settimanali di gossip e pettegolezzi.

Se più volte la bella reale si è ritrovata ad avere i riflettori puntati addosso per la sua vita sentimentale, spesso è stata però protagonista anche di eventi drammatici e dolorosi come lutti improvvisi e inaspettati.

Purtroppo, i Casiraghi non sono una famiglia molto fortunata, soprattutto per quanto riguarda le relazioni e i matrimoni e la bella Charlotte lo sa bene. Il suo cuore è spezzato in due. Proprio lei costretta a dire addio all’uomo più importante della sua vita, il suo punto di riferimento, colui che ora è il suo angelo custode.

La Casiraghi costretta a congedarsi dall’uomo più importante della sua vita

Charlotte Casiraghi in più occasioni è stata definita la principessa triste. Lei, bella come il sole e tanto simile a mamma Carolina, più volte è stata ripresa dai paparazzi con uno sguardo pensieroso, con gli occhi tristi e il viso turbato. Da anni la meravigliosa reale porta nel suo cuore un peso troppo grande da sostenere: la perdita del suo papà, Stefano Casiraghi.

Charlotte è nata nel 1986 dall’amore tra la principessa Grimaldi, Carolina di Monaco, e l’italiano Stefano Casiraghi. Il loro matrimonio è stato celebrato nel 1983 con grande gioia del Principato e dell’Italia. Carolina e Stefano sembravano una coppia perfetta, benedetti da un amore che per poco tempo, purtroppo, ha reso Carolina la donna più felice del mondo.

La principessa monegasca, infatti, ha avuto una vita sentimentale turbolenta ma con l’italiano Stefano sembrava aver trovato la pace ricercata da sempre. Tuttavia il destino sa essere infame e ha posto ostacoli sul loro cammino.

Ecco che un terribile incidente strappa per sempre Stefano all’amore di Carolina e dei suoi figli, Charlotte, Pierre e Andrea. Era il 1990, di un 3 ottobre buio e terribile, quando Stefano Casiraghi subisce un incidente durante i campionati del mondo offshore a Montecarlo.

Casiraghi era a bordo del catamarano Pinot, quando la sua imbarcazione si ribalta e muore a seguito dell’impatto violento con l’acqua. Che grande dramma fu per Carolina, per Charlotte e per la sua famiglia!

Le foto dei funerali rimarranno per sempre nella storia. La principessa monegasca si presentò in chiesa vestita di nero e con le lacrime che le segnavano il viso. Charlotte aveva uno splendido rapporto con il suo adorato papà.

Padre e figlia si amavano tantissimo e la scomparsa di Stefano ha segnato per sempre la vita di Charlotte che in più occasioni si è ritrovata a combattere i suoi demoni palesandoli nelle relazioni sentimentali che hanno travagliato la sua vita.

Oggi però, dopo la fine della storia con il caricaturista Gad Elmaleh, sembra essere felice accanto a Dimitri Rassam che un po’ assomiglia al suo papà. Lui la rende felice. Papà Stefano sarà sicuramente orgoglioso del cammino di Charlotte, di come mamma Carolina l’ha cresciuta e della splendida donna e mamma che è diventata.