“Carlo mi ha tolto il titolo”, scandalo a Windsor: proprio lei sbattuta fuori

Ecco che cosa sta succedendo in questo momento in casa Windsor. Su tutte le furie dopo che Carlo ha tolto loro il titolo reale.

Continuate a leggere per scoprire quali sono i reali che Carlo ha deciso di escludere. Proprio a loro non verrà conferito il titolo.

La Regina Elisabetta aveva tolto il titolo di Altezza Reale

La questione dei titoli reali non è semplice ed è una situazione che si complica dopo le rivelazioni fatte da Meghan Markle durante la sua controversa intervista a Oprah Winfrey.

A marzo, Meghan ha detto a Oprah che invece di scegliere di rinunciare a un titolo per il suo primo figlio, Archie, come ampiamente riportato quando è nato, la famiglia reale ha detto alla coppia che Archie non avrebbe ricevuto un titolo.

“Hanno detto che non volevano che lui (Archie) fosse un principe o una principessa, il che sarebbe diverso dal protocollo, e che non avrebbe ottenuto il titolo.”

ha rivelato Meghan.

Oggi, il nome completo del figlio è Archie Harrison Mountbatten-Windsor e la sua nuova sorella, nata il 4 giugno a Santa Barbara, in California, è Lilibet Diana Mountbatten-Windsor.

Mountbatten-Windsor è un cognome usato per le discese senza titolo che non usano HRH (Sua Altezza Reale). Ma questo cambierà quando il principe Carlo salirà al trono? Erano in tanti a chiederselo, fino a quando Charles non è diventato il nuovo re.

A quel punto, per la coppia sembrava scontato che il titolo sarebbe stato conferito ai due figli, visto che anche i figli di Kate Middleton e William sono Altezze Reali.

Ora anche Carlo toglie loro il titolo

Ora che i figli di Harry e Meghan sono diventati nipoti del monarca regnante, possono beneficiare dei titoli di Sua Altezza Reale. Quindi Archie potrebbe diventare Sua Altezza Reale il Principe Archie, e sua sorella potrebbe diventare Sua Altezza Reale Lilibet, per esempio.

Questo perché i nipoti di linea maschile di un monarca hanno attualmente diritto a essere Sua Altezza Reale a causa di un brevetto per lettere rilasciato nel 1917 da re Giorgio V. Poiché Carlo ha solo figli maschi, William e Harry, questo vale per tutti i nipoti.

Tuttavia, era possibile che il principe Carlo possa rilasciare un nuovo brevetto per lettere che limiti il ​​titolo all’erede al trono e ai suoi parenti stretti per riflettere che i doveri della famiglia reale si sono evoluti.

E in effetti così ha fatto.

L’autrice di Raising Royalty e storica reale Carolyn Harris ha dichiarato alla rivista Town & Country:

“La tendenza nella famiglia reale del 21° secolo è che un minor numero di membri della famiglia del monarca detengano titoli reali e diventino membri della famiglia reale per lavorare a tempo pieno, quindi è improbabile che vedrai qualcuno dei bambini del Sussex svolgere funzioni reali ufficiali o detenere titoli reali”.

Infatti, Carlo ha deciso di non dare, come aveva fatto la madre prima di lui, il titolo di Sua Altezza Reale né a Archi né a Lilibet.

Il re ha spiegato che in realtà il titolo era stato conferito dalla Regina Elisabetta II ai figli di Kate e William in maniera impropria e che quindi lui non vuole fare altrettanto con i figli di Harry e Meghan. Chissà come avrà reagito la coppia!