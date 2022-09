Bonus riscaldamento, 39.000 euro per le bollette: che gioia | Come ottenerlo

Bonus riscaldamento: ecco i requisiti necessari per ottenere la detrazione fiscale pari al 65%. Installare un collettore solare consente di abbattere le spese delle bollette energia elettrica e gas.

Con il continuo rincaro delle bollette energia elettrica e gas, il Governo ha deciso di mettere in campo interessanti bonus per aiutare le famiglie e le imprese italiane. Tra gli aiuti più interessanti c’è il bonus riscaldamento, che consente di installare un collettore solare termico punto. Il bonus riscaldamento consente di beneficiare della detrazione fiscale del 65%.

Il bonus riscaldamento è un aiuto economico che aiuta le famiglie italiane, che sono costrette a stringere la cinghia a causa del continuo rincaro delle bollette luce e gas e dell’inflazione. Scopriamo in questa guida quali sono i requisiti necessari per beneficiare del bonus riscaldamento e come ottenerlo.

Bonus riscaldamento: quali sono i requisiti necessari?

Per poter beneficiare del bonus riscaldamento sul sito dell’ENEA si legge che è necessario essere in possesso della certificazione tecnica di chi installa il collettore solare termico punto. L’installazione di questo dispositivo consente un forte abbattimento delle spese della materia energetica.

Si tratta di un valido ausilio che consente di beneficiare di una detrazione fiscale del 65%. Il limite massimo di detrazione è di 60.000 euro per unità immobiliare. È possibile optare tra la cessione del credito o lo sconto in fattura. I collettori solari convertono le radiazioni solari in calore e lo traferiscono in un accumulatore. Con questo dispositivo è possibile produrre acqua calda da impiegare per riscaldamento e per utilizzi sanitari. Possono accedere al bonus collettore solare

“tutti i contribuenti che sostengono le spese di riqualificazione energetica e possiedono un diritto reale sulle unità immobiliari costituenti l’edificio”.

Per beneficiare della detrazione fiscale pari al 65% non è necessario procedere alla sostituzione del vecchio boiler. Tra i requisiti tecnici richiesti dall’ENEA i collettori solari termici devono essere garantiti per almeno cinque anni, mentre i componenti elettronici ed elettrici devono essere garantiti per almeno due anni. L’installazione dei collettori solari deve essere eseguita in conformità

“ai manuali di installazione dei principali componenti”.

Inoltre, devono essere rispettati i requisiti previsti dalla normativa nazionale in materia di edilizia, di sicurezza ed urbanistica. Per l’installazione dei collettori solari non si devono pagare oneri al Comune.

Domanda Bonus riscaldamento: quando scade?

Il bonus collettori solari scadrà il 31 dicembre 2021 e può essere richiesto entro e non oltre i novanta giorni dalla fine dei lavori, attraverso la compilazione e l’inoltro della scheda descrittiva.

Inoltre, è necessario allegare all’istanza i seguenti documenti, tra cui: l’asseverazione del tecnico abilitato, il titolo edilizio, le schede tecniche, le fatture delle spese sostenute e i bonifici parlanti dei pagamenti eseguiti.

Si ricorda che possono inviare la domanda per richiedere il bonus riscaldamento anche i conviventi more uxorio.