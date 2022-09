Bonus libretto postale, €700 sul conto: preziosissimo aiuto per gli italiani

Ecco che oggi vi sveliamo cos’è il Bonus libretto postale che vi permetterà di ricevere ben 700 euro sul vostro conto. E’ del tutto inaspettato.

Sono sempre di più le misure che tentano di aiutare gli italiani ad arrivare a fine mese. Quella che stiamo vivendo è una vera e propria crisi economica, tra le più gravi assieme a quella del 2008.

Per fortuna, arrivano sempre notizie come quella di oggi che aiutano i cittadini e rincuorano le famiglie in difficoltà. Speriamo che finalmente potrete usufruire di questa misura.

Continuate a leggere per scoprire tutti i dettagli sul Bonus libretto postale, un metodo che permetterà ad alcuni di ricevere anche 700 euro sul conto.

Cos’è il Bonus libretto postale

Da qualche giorno si parla online del Bonus libretto postale. In realtà non si tratta di un beneficio erogato dallo Stato, ma di una clausola messa a disposizione dalle Poste italiane.

Il tutto si riferisce a un particolare tipo di libretto, conosciuto come la carta libretto Smart. Si tratta di una carta che consente di effettuare classici prelievi dal bancomat o dal postamat.

Nel caso in cui si verificasse una particolare situazione, però, i soggetti avrebbero a disposizione la possibilità di ottenere fino a 700 euro sul conto.

Continuate a leggere per scoprire come fare per avvalervi di questa clausola, se siete i proprietari di questo libretto Smart. Poste italiane finalmente sta pensando anche per voi.

Ecco come ricevere fino a 700 euro sul conto

Non tutti lo sanno, ma ci sono buone notizie per i proprietari del libretto Smart delle Poste Italiane.

Possono ricevere fino a 700 euro sul conto. Questa è una clausola che non tutti conoscevano e che spesso viene ignorata alla stipulazione del contratto.

La clausola si riferisce, in particolare, ai prelievi. Sappiamo bene quanto sia pericoloso effettuare dei prelievi con carta in zone della città in cui non ci sentiamo sicuri, se veniamo seguiti o se siamo semplicemente circondati da soggetti poco raccomandabili.

Può accadere di venire derubati del denaro che abbiamo appena prelevato. I malintenzionati sono sempre in agguato, pronti a derubare gli italiani da un momento all’altro. Spesso non c’è pace.

Proprio per questo le Poste Italiane hanno voluto aiutare gli italiani con una clausola davvero inaspettata, diventata famosa con il nome di Bonus libretto postale.

Consiste nel rimborsare fino a un massimo di 700 euro nel caso in cui il soggetto cliente delle Poste, che possiede il libretto Smart, venga rapinato.

Se si subisce un furto, quindi, la Posta può risarcire il cliente dandogli fino a un massimo di 700 euro.

E voi conoscevate questa soluzione incredibile messa a disposizione per i cittadini italiani da Poste Italiane? Fateci sapere se potete beneficiarne.