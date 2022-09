Alluvione Marche: disastro nella notte | 8 morti

Alluvione Marche, nella nottata appena trascorsa una forte ondata di maltempo si è abbattuta sulla regione. La bomba d’acqua ha causato straripamenti e alluvioni.

Una tragedia vera e propria che ha devastato molte zone, le quali sono ancora in estrema difficoltà. Il maltempo, violento e repentino, ha provocato morti, feriti e dispersi.

Alluvione Marche, disastro nella notte

Durante la tarda serata di ieri, 16 Settembre, il maltempo ha investito la fascia adriatica. La provincia di Ancona ma anche quelle di Senigallia, Pesaro e Urbino sono state spazzate da una bomba d’acqua che ha causato una vera e propria tragedia.

Piogge fortissime hanno causato la caduta di più di un terzo dell’acqua di un’intera annata. La bomba d’acqua ha causato straripamenti e frane.

L’alluvione nelle Marche ha sorpreso la popolazione di notte ma, nonostante ciò, i soccorsi si sono mobilitati immediatamente.

La provincie di Ancora, Pesaro Urbino e Senigallia hanno riscontrato i danni più importanti. Le strade si sono trasformate in fiumi in piena e l’acqua ha trascinato con sé tutto ciò ha trovato sul suo cammino.

Il comune di Cantiano è stato uno dei più compito e la devastazione che è emersa questa mattina è qualcosa di spaventoso. Purtroppo questa ondata di maltempo violento ha causato 8 morti e l’ultimo è stato trovato dalla protezione civile poco fa.

8 morti e ancora diversi dispersi

L’alluvione nelle Marche ha messo in ginocchio interi paesi e spazzato via ogni cosa posta sul suo cammino. A causa dell’intenso fenomeno metereologico hanno perso la vita 8 persone.

Ancora diversi dispersi tra i quali un bambino che si trovava in auto con la madre. La donna ha raccontato di averlo preso in braccio e di essere scesa dall’auto ma una seconda ondata d’acqua l’ha travolta. Lei è stata tratta in salvo ma nessuna traccia del piccolo.

Pochi minuti fa la protezione civile ha trovato un uomo messosi in salvo su un albero. Continuano le ricerche dei dispersi in maniera serrata.

Curcio, capo della protezione civile, è in viaggio verso le Marche per valutare la situazione e organizzare al meglio le operazioni. Nel frattempo però resta alta l’allerta maltempo che si sta spostando più a sud.

Alluvioni anche in Toscana e allerta rossa per 5 regioni che verranno investite nelle prossime ore. La protezione civile si sta organizzando in ogni modo per prevenire ed evitare la devastazione e la morte che ha colpito questa notte le marche.

La causa che, secondo la protezione civile, ha scatenato questo violentissimo nubifragio con alluvione successiva è in parte la siccità. Ha impedito il defluire dell’acqua anche nel sottosuolo essendo troppo arida. Ma anche il caldo eccessivo degli ultimi giorni si è scontrato con una perturbazione fredda e ha scatenato il violento maltempo.