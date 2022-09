“Vi querelo”, Barbara Palombelli obbligata a fermare tutto: shock in diretta | VIDEO

Barbara Palombelli è obbligata a fermarsi. Che shock durante la diretta di “Stasera Italia”: arriva la querela. Le telecamere riprendono tutto. Telespettatori senza parole.

La conduttrice di “Stasera Italia” senza parole: “Vi querelo”. Barbara Palombelli costretta a interrompere tutto. Ecco che cosa è accaduto in diretta nazionale.

Barbara Palombelli nell’occhio del ciclone

Conduttrice televisiva e radiofonica ma anche giornalista di grande successo, Barbara Palombelli è tra i volti noti più amati del piccolo schermo. Per tanti anni ha lavorato come inviata speciale per il “Corriere della sera”, ha collaborato con “Il Giornale” di Indro Montanelli e per il settimanale “L’Europeo” di Mario Pirani.

Dal 2018 è alla conduzione di “Forum” e “Lo sportello di Forum” e nello stesso periodo diventa il volto noto anche di “Stasera Italia”, la trasmissione che continua ad avere grande successo. Proprio nel corso dell’ultima puntata di questo format, è accaduto qualcosa che ha davvero dell’incredibile.

Barbara Palombelli resta senza parole, arriva l’imprevisto in diretta. Lei costretta a intervenire e a fermare tutto. Scopriamo insieme che cosa è accaduto e perché si è sollevato un clamore mediatico senza precedenti. Le telecamere hanno ripreso ogni cosa, il video ha fatto il giro dei social.

Arriva la querela, panico a “Stasera Italia”

Barbara Palombelli finisce nei guai. La conduttrice di “Stasera Italia” si è ritrovata costretta ad affrontare un imprevisto durante la diretta dell’ultima puntata della sua trasmissione. Che cosa è accaduto? Scopriamolo insieme.

L’ultima puntata di “Stasera Italia” si è concentrata su una questione delicata: Russia e corruzione. In particolare, la Palombelli commenta con una serie di servizi e con interviste a diversi rappresentanti politici, una notizia che sta facendo il giro del mondo.

Secondo dei report forniti dagli 007 americani, dal 2014 fino ad oggi, la Russia di Putin avrebbe trasferito in segreto oltre 300 milioni di dollari a diversi partiti politici, dirigenti e personalità di spicco della politica mondiale, in oltre 20 Paesi del mondo, Italia inclusa.

Ospite della puntata anche Matteo Ricci, sindaco del PD che ha commentato così la notizia:

“Da anni la Russia cerca di influenzare le elezioni in Occidente e lo fa attraverso i social network… In Italia aveva scommesso in particolar modo sul partito di Salvini, se hanno preso anche i soldi questo non lo so, lo vedremo”.

Ecco dunque che a seguito di un servizio mandato in onda dalla Palombelli, arriva una notizia inaspettata: la presentatrice è costretta a interrompere tutto e a comunicare ai telespettatori ciò che stava succedendo.

Sul suo cellulare arriva un messaggio di Matteo Salvini che dopo poco sarebbe stato ospite poi su Rai 3 nella trasmissione di Bianca Berlinguer a “Carta bianca”. Che cosa ha scritto Salvini alla bella Barbara Palombelli? Che ha intenzione di querelarla.

Questo il suo messaggio di fuoco:

“Io querelo poco, ma stasera l’avvocato mi ha suggerito di farlo con voi. Mi spiace, non ho mai chiesto né preso soldi dalla Russia, quindi procedo“.

Barbara Palombelli, spaventata, ha cercato di giustificarsi e ha voluto sottolineare più volte che lei e la sua trasmissione sono iper-garantisti tanto da offrire spazio di replica a tutti, anche a esponenti politici diversi.

In studio, per esempio, nel momento in cui è arrivato il messaggio sul cellulare della Palombelli da parte di Salvini, era presente anche Massimiliano Romeo, capogruppo della Lega. La conduttrice dichiara di essere a completa disposizione di Salvini per ogni diritto di replica e per fornire tutti i chiarimenti di cui avrà bisogno.