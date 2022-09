Ucraina, incidente d’auto per Zelensky: le sue condizioni

Incidente d’auto nella notte per Volodymyr Zelensky, le sue condizioni non sono gravi. Era di ritorno da Kiev.

Precisamente, il presidente ucraino tornava da un’ispezione sul campo e ad annunciare l’incidente è stato il suo portavoce.

L’incidente di Zelensky

Continuiamo a parlare delle personalità di spicco che emergono nel conflitto fra Russia e Ucraina ma stavolta per ragioni diverse.

Infatti, mentre in questi giorni ci siamo occupati delle morti misteriose di diversi oligarchi russi, ora ci spostiamo sull’altro fronte, dove il presidente ucraino è rimasto coinvolto in un incidente stradale.

Zelensky si era recato in un campo a Izium per un’ispezione. Era ieri sera quando, al ritorno, è rimasto coinvolto nell’incidente, riportato dal segretario di Stato, Sergii Nikiforov.

Stando alle prime informazioni trapelate, il presidente ucraino non avrebbe riportato ferite gravi ma solo escoriazioni superficiali.

Per quando riguarda il conducente dell’auto, le sue condizioni erano leggermente più gravi, infatti è stato assistito dalla scorta di Zelensky.

Il portavoce del presidente ha riferito che il veicolo dove stava viaggiando quest’ultimo, si è scontrato con un mezzo privato ma non sono stati aggiunti altri dettagli in merito.

Tuttavia, ha tenuto a precisare che Zelensky non è rimasto ferito gravemente e le circostanze di questo sinistro verranno accertate dalle forze dell’ordine.

Il Capo dello Stato è sempre accompagnato da alcuni medici e questi, insieme agli uomini della scorta, hanno soccorso il conducente dell’auto privata. Questo è stato poi trasferito in ospedale su un’ambulanza.

Pochi minuti dopo dall’annuncio dell’impatto, l’ufficio del presidente ha diffuso il consueto video serale che Zelensky diffonde ogni giorno.

L’ispezione al campo

Il presidente ucraino era di ritorno da un’ispezione in un campo di Izium, che si trova nella discussa regione di Kharkiv.

Proprio in questo luogo, recentemente c’è stata la controffensiva dell’esercito ucraino.

Queste azioni, mirate a riconquistare i territori ucraini sotto il controllo dei russi, hanno avuto un discreto successo.

Infatti, secondo il presidente, le truppe avrebbero ripreso in controllo di circa 1000 chilometri quadrati di territorio, poiché sono riuscite a penetrare per 50 chilometri all’interno delle linee nemiche.

I russi sono stati mandati via da tanti villaggi che da tempo erano sotto il loro assedio.

L’operazione quindi ha avuto successo ed è ancora in corso in alcune zone, per questo motivo l’Ucraina ha vietato l’ingresso ai giornalisti in queste aree, per non compromettere il lavoro che stanno svolgendo le truppe ucraine e per tutelarli.

Anche i russi hanno confermato la buona riuscita della controffensiva, infatti la televisione di stato ha ammesso in diretta nazionale come gli ucraini abbiamo violato le difese russe e ripreso il controllo dei territori occupati.

Zelensky, ieri sera, stava proprio andando a ispezionare una di queste aree e al ritorno, la sua auto è stata travolta da una privata e ora si attendono ulteriori aggiornamenti per capire se si sia trattato di un atto volontario.