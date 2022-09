Terremoto in casa reale inglese, matrimonio annullato: proprio lei perde tutto

Caos nella casa reale inglese, matrimonio annullato: lei perde tutto. Ecco che cosa è accaduto a un amatissimo volto della Royal Family.

La casa reale inglese torna di nuovo al centro dell’attenzione, i riflettori sono puntati tutti su di lei: il matrimonio è stato annullato, ecco perché.

La tempesta mediatica si abbatte sulla casa reale inglese

La casa reale inglese, rappresentata ora da Carlo e Camilla, Kate e William e Harry e Meghan, sta attraversando un momento molto complicato. L’8 settembre 2022 è morta a 96 anni la Regina Elisabetta, la monarca più famosa del mondo, colei che ha scritto la storia dell’Inghilterra e delle Nazioni.

Elisabetta II se n’è andata serenamente esalando il suo ultimo respiro nel castello di Balmoral, in Scozia, che era la sua dimora del cuore. Ora che l’Inghilterra e il mondo sono ancora in lutto, perché metabolizzare un evento del genere non è assolutamente così semplice, i membri della Royal Family dovranno fare i conti non soltanto con un vuoto incolmabile, quello lasciato nelle loro vite dalla famosa sovrana, ma anche con le tante responsabilità che ora pendono sul loro capo.

In un momento così delicato per la monarchia e per la corona inglese, arriva anche una indiscrezione che lascia senza parole tutti: matrimonio annullato, lei perde ogni cosa. Ecco chi è la protagonista dello scandalo.

Matrimonio annullato: lei protagonista di uno scandalo senza precedenti

Questo è un periodo delicatissimo per la monarchia inglese. La morte della Regina Elisabetta ha chiuso un’era ma ne ha aperta anche un’altra che comincia con l’ascesa al potere del Re Carlo III.

Il nuovo sovrano d’Inghilterra ora dovrà fare i conti con tutte le storie e i drammi che la Regina Elisabetta ha tollerato fino all’istante prima di lasciare la vita terrena. A proposito di colpi di scena e segreti, proprio lei è protagonista di uno scandalo senza precedenti: matrimonio annullato, perde tutto. Stiamo parlando di Meghan Markle.

La ex attrice americana è dal 2018 moglie del principe Harry. Per lei il rampollo inglese ha cambiato vita, ha lasciato la casa reale e si è trasferito oltreoceano per vivere un’esistenza da comune cittadino. Eppure, sembra che nonostante sia sposato da diversi anni con la moglie, in realtà non la conosca proprio bene. Viene fuori un segreto che lascia tutti a bocca aperta: Meghan è stata sposata altre due volte.

Prima di incontrare il principe Harry, e questo è noto a tutti, la bella duchessa del Sussex è stata la moglie di Trevor Engelson, un noto regista e produttore di Hollywood. Con lui le cose non hanno funzionato e pare che i due non siano rimasti nemmeno in buoni rapporti, si dice addirittura che lui abbia rispedito a lei la fede nuziale per posta.

Nessuno sapeva però che prima ancora di sposare Trevor Engelson, la Markle ha avuto un altro marito: si tratta di Joe Goldman. I due si sono conosciuti all’università, erano giovanissimi e dopo la laurea sono scappati insieme contraendo le nozze in segreto, con grandezza disappunto di tutti ma soprattutto dei genitori di Joe che non approvavano l’unione con Meghan.

Il loro matrimonio, come si suol dire, è durato quanto un gatto in tangenziale. I due si sono lasciati cercando e ottenendo l’annullamento del matrimonio con il quale ha perso tutto. Questo segreto è venuto alla luce solo ora e sembra che neanche il principe Harry ne fosse a conoscenza. Sicuramente la scoperta dell’ennesimo ex marito di Meghan Markle avrà messo in crisi i rapporti già fragili, si dice, tra i due coniugi.