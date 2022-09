Spicchi d’aglio, perché a settembre corrono tutti a metterli fuori casa: impensabile

By

Ecco a cosa servono i spicchi d’aglio, e no, non stiamo parlando di loro come ingredienti di ricette prelibate. Hanno un uso incredibile.

Continuate a leggere per scoprire perché dovreste appendere fuori dalla vostra porta degli spicchi di aglio, nessuno se lo aspettava.

L’aglio è uno dei condimenti più utilizzati in cucina. Porta un sapore potente ai tuoi piatti preferiti. Questo ingrediente da cucina ha molte proprietà nutritive. Essendo ricco di antiossidanti e vitamine, questo ortaggio dalle molteplici virtù può avere una particolare utilità al di fuori della sfera culinaria.

Ma perché mettere uno spicchio d’aglio davanti alla casa? Continua a leggere per scoprirlo.

Rimedi casalinghi contro gli insetti e i rettili

Oltre a fare miracoli in cucina, l’aglio è un condimento dalle virtù incredibili e insospettabili. Può essere utilizzato in molti modi: come alimento salutare ma anche come vero e proprio rimedio casalingo.

Scopri uno dei suoi usi finora insospettati. Perché mettere uno spicchio d’aglio davanti alla casa? Oltre al sole e al caldo, il periodo estivo può portare la sua parte di inconvenienti quotidiani, ovvero la comparsa di alcuni parassiti che invadono le case.

Vi spiegheremo come un semplice spicchio d’aglio può essere di grande utilità. Nonostante i suoi numerosi benefici, l’aglio non è sempre apprezzato a causa del suo forte odore.

Oltre all’aglio, in realtà, ci sono altri trucchi efficaci e naturali per allontanare questi rettili dalla coda lunga.

Ecco alcuni esempi. I gusci d’uovo possono respingere le lucertole da casa tua. Appena posizionati in giardino, sul terrazzo o sui davanzali delle finestre, sono molto efficaci per tenere lontane le lucertole.

Basta recuperare metà dei gusci ancora sodi e depositarli nei luoghi dove si trovano questi rettili. Una volta asciutti, è consigliabile cambiarli per preservarne l’efficacia. Dopo aver individuato i gusci d’uovo, le lucertole correranno via pensando di essere minacciate da un predatore più grande.

Il pepe può anche essere usato per sbarazzarsi delle lucertole che invadono il tuo esterno. Per questo, prepara una soluzione di acqua di pepe. Quindi, usando un flacone spray, spruzza i percorsi presi da questi parassiti.

Oltre ad essere un ingrediente naturale sicuro, il pepe ti aiuterà a sradicare per un po’ la proliferazione di questi rettili nella tua casa. Allo stesso modo, una salsa piccante diluita in acqua produrrà lo stesso effetto. Più pungente del pepe, irriterà il rettile e ne impedirà la ricomparsa.

Le cipolle possono essere un ottimo repellente per lucertole. Può essere utilizzato su davanzali, vicino ad aperture o anche all’esterno su un tavolo sul balcone. Per evitare che i gechi entrino nel vostro interno, sbucciate la cipolla e poi tagliatela a metà prima di metterla su un piatto o in un piatto.

L’irritazione che questo cibo provocherà respingerà immediatamente questi piccoli rettili. Se la tua casa è invasa dalle lucertole, è fondamentale risolvere questo problema eliminando il cibo avanzato che le attira.

Metti degli spicchi d’aglio davanti casa, il rimedio definitivo

Non sai come far fuggire insetti e lucertole? Sfrutta il potere repellente dell’aglio appoggiando uno o più spicchi d’aglio sul balcone o sul terrazzo, soprattutto negli angoli più bui e nelle fessure delle pareti.

C’è anche un altro modo di procedere, mescolando il succo di alcuni spicchi d’aglio con l’acqua. L’idea è quella di poter spruzzare il liquido sulle pareti dell’ingresso di casa, sul balcone, vicino alle finestre o in qualsiasi altro luogo preferito dalle lucertole.

Vedere lucertole che strisciano sul muro esterno della tua casa non è molto piacevole. Con questo rimedio rispetterai l’ambiente e semplicemente le allontanerai. Inoltre, risparmierai una montagna di soldi che prima usavi per l’acquisto di repellenti.