“Siete troppi belli insieme”, Rosita Celentano: il bacio colpisce tutti | FOTO

Rosita Celentano lascia tutti senza parole: il bacio social colpisce il web. Ecco chi le ha fatto perdere la testa. Che sorpresa!

La famosa figlia di Adriano Celentano e Claudia Mori fa impazzire i social. Rosita si mostra sul web in dolce compagnia. Lo scatto del bacio fa gioire tutti.

Rosita Celentano si mostra il dolce compagnia sui social

Classe 1965, Rosita Celentano è un’attrice, conduttrice televisiva e radiofonica. Figlia d’arte, i suoi genitori sono infatti il molleggiato Adriano Celentano e Claudia Mori, la primogenita della coppia più bella del mondo, volendo citare una canzone che tutti conosciamo, inizia a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo da giovanissima.

Nel 1987 partecipa a Fantastico 8 nel periodo in cui a condurre il programma c’era proprio il padre. Nell’anno 1988 entra a far parte dell’ambiente musicale incidendo un 45 giri che però non avrà il successo sperato.

Nel 1989 diventa co-conduttrice di Sanremo insieme ad altri figli di personaggi famosi, Danny Quinn, Gianmarco Tognazzi e Paola Dominguin. Agli inizi degli anni novanta arriva invece per lei il successo come conduttrice televisiva. Rosita sarà al timone per tre edizioni di La domenica del villaggio, poi lavorerà a Domenica In e comparirà addirittura come personaggio temporaneo nella soap americana Beautiful.

Riguardo la sua vita privata, Rosita Celentano ha sempre cercato di mantenere il riserbo più totale. Poco e niente ha fatto sapere del suo passato sentimentale e ancora oggi regala ai social e ai paparazzi, solo ciò che desidera mostrare.

Tuttavia, nelle scorse ore, è arrivato uno scatto che ha lasciato davvero di stucco tutti. La foto del bacio è dolcissima. Ecco chi ha conquistato il cuore della bella Rosita.

Chi ha fatto capitolare la bella figlia d’arte: lo scatto al bacio è dolcissimo

Rosita Celentano è innamorata, non ci sono più dubbi, la foto social parla chiaro. Nelle scorse ore, la figlia d’arte di Adriano e Claudia Mori si è mostrata sui social in dolce compagnia mentre bacia lui.

Non stiamo parlando di un uomo ma del suo meraviglioso cagnolino a cui la conduttrice e attrice italiana è particolarmente affezionata. E’ noto a tutti che Rosita è una grande appassionata di animali e vive da anni con due pelosetti che sono senza dubbio la sua migliore compagnia.

Nel primo scatto che vediamo pubblicato sul suo profilo Instagram, la figlia di Adriano Celentano bacia il suo amico speciale mentre lo stringe tra le braccia. Ma non è l’unico a godere delle sue coccole e del suo affetto: ha anche un altro angelo custode la bella Rosita, un altro cagnolino col pelo color albicocca, di cui non può fare a meno.

Ed ecco quindi che nella sua galleria social la vediamo in momenti di vita quotidiana insieme ai suoi amici a quattro zampe. Gli scatti del bacio con il cagnolino e di lei distesa sul letto con accanto i suoi angeli custodi che le fanno compagnia, sono davvero meravigliosi.

Le foto hanno tanto attirato l’attenzione dei social. Gli utenti del web hanno commentato le fotografie con commenti positivi e di approvazione. Rosita Celentano da sempre porta avanti la sua battaglia per la difesa e la protezione degli animali.

Solo qualche tempo fa ha partecipato ad un sit-in al mattatoio di Cremona per sensibilizzare gli italiani e il mondo sui diritti degli animali che ancora oggi sono calpestati e violati.

La figlia di Adriano e Claudia Mori contribuisce attivamente alle battaglie di Animal Save e da sempre si batte per tutelare gli animali. Da 10 anni, per esempio, è vegana, indossa solo abiti che non siano fatti con pelli o pellicce di animali e persino trucchi e mobili sono da lei acquistati nel rispetto dei pelosetti.