Polpette di ricotta e zucchine, pronta a far impazzire tutti? Soltanto 60 kcal

Ecco tutto quello che dovete sapere sulle polpette di zucchine e in particolare su come preparare questa ricetta che vi toglierà il fiato.

Continuate a leggere per scoprire tutti gli ingredienti e il procedimento per preparare le polpette di ricotta e zucchine. Siamo sicuri che non ci crederete al risultato.

La ricetta delle polpette di ricotta e zucchine

Oggi vogliamo presentarvi una ricetta che solo nominandola vi farà venire l’acquolina in bocca. Siamo riusciti a mescolare due classici fondamentali della gastronomia: da un lato le polpette e dall’altro la ricotta con le zucchine.

Il risultato? Un piatto di quelli che vi serviranno parecchie pagnotte da bagnare fino all’ultima goccia.

Ecco gli ingredienti:

1 peperone verde

1 peperone rosso

1 cipolla bianca

6 carote medie

1 zucchina media

1 pizzico di sale

q.b. di vino

250 grammi di ricotta

q.b. di Olio Extravergine di Oliva

500 grammi di tritato

500 ml di brodo vegetale

200 gr di farina

3 uova

Il procedimento della ricetta

Per prima cosa taglieremo le verdure a pezzi e le faremo rosolare in padella con una spruzzata di EVO. Quando saranno dorate, aggiungete il vino. Facciamo ridurre a circa la metà.

Ora preparate il tritato con tutti gli aromi che più vi piacciono e unite alla ricotta. Nel frattempo, frullate tutte le verdure che avrete già preparato. Unite il tutto e create delle piccole palline. Ora passatele prima nell’uovo e poi nella farina o nel pan grattato.

Accendete il fuoco vivace di una padella e fate rosolare le vostre polpette. Aggiungere acqua (fino a coprire la carne) e cuocere fino a quando non avranno assunto un colore dorato.

Ora creiamo la nostra salsa con il brodo vegetale. Continuiamo ad aggiungere in una casseruola le cipolle e le carote che ci sono rimaste (tutte tritate molto finemente). Rosolare e poi aggiungere le polpette.

Mescolare bene in modo che tutti gli ingredienti siano incorporati. A poco a poco, stiamo aggiungendo parte del brodo che abbiamo filtrato fino a ottenere una consistenza mielata.

Come accompagnamento possiamo creare una deliziosa purea: in una casseruola fate cuocere l’aglio e la cipolla e aggiungete le patate tagliate a pezzi medi. Amalgamare bene il tutto e cuocere per 5 minuti.

Ora aggiungere il latte, il sale, il pepe e l’origano e cuocere. Quando la patata sarà morbida, schiacciatela.

Serviamo le polpette con la cremina sulla base di purè di patate. Questa ricetta richiede tempo per essere preparata. Il nostro consiglio è di non avere fretta. È un piatto che va preparato lentamente per ottenere un sapore profondo e dolce.

E voi cosa ne pensate? Non trovate che gli ingredienti che abbiamo utilizzato siano deliziosi? Fateci sapere come vi verrà!