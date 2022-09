Mosche, buttaci questo sul pavimento: si allontaneranno all’istante

By

Come combattere le mosche? Ecco l’ingrediente naturale da buttare sul pavimento prima della pulizia profonda. Si allontaneranno all’istante.

Con l’arrivo della stagione autunnale, le mosche e le zanzare cercano rifugio all’interno delle abitazioni. Le mosche sono insetti resistenti, fastidiosi che possono diventare ospiti indesiderati nella nostra abitazione in quanto proliferano in ambienti caldo-umidi.

Le mosche sono attratte da certi odori, profumi e dalle forti sudorazioni, oltre che dall’attività ormonale dell’organismo umano. Di conseguenza, è facile comprendere come questi fastidiosi insetti ci ronzino intorno. Le mosche proliferano ad una temperatura di trenta gradi e depongono fino a 600 uova. La proliferazione delle mosche è cagionata dalla temperatura calda e dalla presenza di feci, di germi e batteri.

La diffusione delle mosche all’interno dei luoghi può contribuire all’insorgenza di alcune patologie, tra cui la salmonellosi e la dissenteria. Come prevenire la presenza di mosche negli ambienti caldo-umidi? Buttaci un ingrediente sul pavimento e vedrai che le mosche si allontaneranno all’istante.

Mosche all’interno dell’abitazione: quali sono i segnali della loro presenza?

Quali sono i segnali evidenti dell’infestazione di mosche all’interno della propria abitazione? È possibile imbattersi nella presenza di palline nere sul pavimento, sui lampadari, lungo le aree attorno ai lavelli ed agli scarichi dei rubinetti. È bene controllare la presenza degli escrementi delle mosche sotto i mobili, il forno, il frigorifero e accanto alle crepe presenti sui muri dell’abitazione.

Le mosche sono attratte dai cattivi odori provenienti dai contenitori dei rifiuti. Inoltre, è bene controllare le fioriere sature di acqua, i depositi di acqua nei serbatoi di acqua piovana e nelle grondaie. Nelle zone con presenza di rifiuti alimentari tendono a concentrarsi i bigattini, ovvero le larve delle mosche. Sono di colore biancastro e tendono a divorare gli alimenti presenti all’interno delle credenze.

Mosche: ecco i rimedi naturali per combattere questi fastidiosi insetti

Gli insetticidi chimici non sempre sono la soluzione migliore per combattere ed allontanare definitivamente le mosche. Scopriamo quali sono i rimedi naturali per combattere questi fastidiosi insetti. Il metodo naturale più efficace è sicuramente l’utilizzo di una soluzione acquosa a base di aceto quando si passa sul mocio.

L’aceto è un repellente naturale per cacciare le mosche: l’odore acre aiuta a tenerle lontane dagli ambienti della propria abitazione. Nel caso in cui non piaccia l’odore forte dell’aceto, è possibile preparare un macerato di aceto e di foglie di menta e spruzzarlo negli angoli delle stanze della propria abitazione.

Ci sono altri rimedi naturali assolutamente efficaci per allontanare le mosche: