“Mi ha tradito con lui”, Belen Rodriguez: dopo 2 anni finalmente la verità

Belen Rodriguez nell’occhio del ciclone. Dopo due anni viene a galla tutta la verità: lei lo ha tradito con lui. E chi se lo sarebbe mai immaginato? L’uomo in questione è famosissimo.

La famosa conduttrice argentina ha tutti i riflettori puntati addosso. Spunta la confessione che nessuno immaginava. Ecco con chi ha tradito lui, davvero incredibile.

Belen Rodriguez, regina dei gossip e dei pettegolezzi

Belen Rodriguez torna ad essere nuovamente la star dei social e dei settimanali di gossip e dei pettegolezzi. La bella conduttrice argentina fino ad ora ha fatto parlare di sé non solo per la sua vita professionale ma anche e soprattutto per quella privata.

Dopo una serie di relazioni turbolente, a seguito di un matrimonio fallito e poi recuperato, oggi sembra essere di nuovo felice, il sole è riapparso nella sua vita. Tutto procede alla grande, la bella showgirl sta per ritornare nella trasmissione “Tu si que vales” e anche la sua vita privata va a gonfie vele.

Tuttavia, proprio sul suo conto spunta un retroscena che rimescola le carte e fa parlare e sparlare di lei tutta Italia. Arriva la confessione inaspettata che lascia di sasso: dopo due anni a galla tutta la verità.

Ecco con chi, la bella conduttrice, ha tradito lui. Viene fatto anche il nome del famosissimo con cui la Rodriguez ha avuto una relazione clandestina. I social impazzano, la showgirl di nuovo nell’occhio del ciclone.

La conduttrice ha tradito: ecco il nome del terzo incomodo

Belen Rodriguez torna a far sparlare tutti. La conduttrice argentina ha tutti i riflettori puntati addosso. Spunta fuori una notizia che ha dell’incredibile: lei ha tradito lui durante la loro relazione. A raccontare tutto è Fabrizio Corona che in una intervista ha ripercorso la sua storia con la Rodriguez mettendo in luce un aspetto che fino ad ora era sconosciuto ai più, un segreto di cui non ha mai parlato nemmeno lui che di scoop e pettegolezzi è il re.

Secondo quanto affermato dall’ex principe dei paparazzi, Belen Rodriguez avrebbe avuto una relazione clandestina nel periodo in cui era fidanzata con lui, niente di meno che con Marco Borriello e che lui avrebbe scoperto tutto solo dopo due anni.

Fabrizio non è riuscito a tollerare questo tradimento e più volte ha definito Borriello come “una minestra riscaldata”. Corona, è un fiume in piena, lui non ha dubbi, è sicuro del tradimento di Belen e tal proposito afferma di avere le prove.

Ecco che cosa ha dichiarato:

“Adesso ho la conferma, Belen mi tradiva”.

Delle accuse pesanti quelle di Corona, che hanno portato i due ex, per un lungo periodo a farsi la guerra social e a stare lontano l’uno dall’altra. Nello stesso anno in cui finiva la sua relazione con Corona e iniziava a venir fuori una riavvicinamento della Rodriguez a Borriello, entra in scena anche Stefano De Martino.

L’anno turbolento, quello più movimentato, è il 2012, quando la Rodriguez comincia a lavorare ad Amici come professionista. Nella trasmissione mariana, nel corpo di ballo, c’è anche Stefano De Martino. Tra di loro scatta il colpo di fulmine. La Rodriguez lascia allora definitivamente Corona con il quale stava tentando di ricostruire, a fatica, un amore che però era andato già a pezzi, mentre il napoletano accantona la sua storia con Emma Marrone.

I due cominciano a viversi alla luce del sole. Il resto è storia: un amore forte, una passione incredibile che porterà alla nascita del piccolo Santiago e un matrimonio felice. Poi il dolore, la separazione inaspettata e il ricongiungimento sperato. Oggi Stefano e Belen sono qui, insieme, a tenersi mano nella mano, nelle avversità.

Fabrizio Corona con le sue accuse e i suoi scoop sa sempre come scatenare la curiosità dei social ma la sua confessione inaspettata sembra non aver scalfito per nulla la felicità della Rodriguez che sta vivendo un momento davvero magico.