Il principe Harry e Meghan Markle hanno fatto un gesto che ha scandalizzato tutti quanti. Ecco il filmato che lo dimostra.

La morte della Regina Elisabetta II è un evento storico data l’importanza della sua figura che per ben 70 anni ha regnato sul Regno Unito diventando la prima donna ad aver regnato per tanto tempo in un Paese.

Nella classifica dei regnanti più longevi, invece, si classifica al secondo posto dopo Luigi XIV che invece risulta colui che è vissuto più a lungo durante il periodo del suo Regno in Francia.

Harry e Meghan e il gesto che ha rotto il protocollo reale

Per via della scomparsa della Sovrana, tutti i suoi famigliari si sono riuniti sotto al suo capezzale in questi giorni a partire dall’8 settembre giorno in cui la Regina è passata a miglior vita.

Tra questi è stato presente anche il principe Harry, figlio secondogenito dell’attuale Re del Regno Unito, Carlo III, nato dal primo matrimonio del Sovrano con la principessa Lady Diana scomparsa tragicamente in un’incidente stradale nel 1997.

Harry è sempre stato visto come il ribelle della famiglia reale per via di alcuni suoi comportamenti avuti negli anni passati. Nonostante questo, la Regina Elisabetta II lo trovava molto divertente.

Però, negli ultimi periodi, dopo il matrimonio con l’attrice Meghan Markle, il duca di Sussex non ha avuto dei bei rapporti con la sua famiglia e a confermarlo sembrano essere state anche le parole del Re Carlo III nel suo primo discorso.

Il nuovo Sovrano del Regno Unito, durante la sua prima apparizione in pubblico ha augurato ogni bene ad i suoi figli e anche a Harry e sua moglie Meghan rimarcando il fatto che si trovino oltreoceano.

Secondo alcuni sudditi e alcuni tabloid inglesi, la frase sarebbe stato un chiaro messaggio di rimanere dall’altra parte del Regno e di non interferire con le questioni della famiglia reale in quanto pare che entrambi siano un bel grattacapo per Buckingham Palace.

Solo qualche anno fa, infatti Harry e Meghan hanno rilasciato un’intervista ad Oprah Winfrey facendo dichiarazioni shock sul comportamento della famiglia reali nei loro confronti, in particolare in quelli della Markle.

Ma nonostante ciò, Harry e sua moglie si sono presentati fuori i cancelli del Palazzo Reale assieme al futuro erede al trono, il principe di Galles, William e a sua moglie Kate Middleton.

Harry e Meghan, inoltre sono stati presenti anche al corteo che ha accompagnato il feretro della Regina Elisabetta II a Londra, dove c’è stata una marcia da parte di tutti i suoi famigliari.

Il video del comportamento dei duchi di Sussex

Però, in molti hanno notato un gesto da parte dei due che sembrerebbe essere irrispettoso nei confronti della defunta Regina e che romperebbe ogni protocollo previsto dal Palazzo Reale.

Infatti, il principe Harry e Meghan si sono tenuti per tutto il tempo la mano e questo è vietato durante una cerimonia del genere da parte dei membri reali di Buckingham Palace secondo il protocollo.

Ma i due, da qualche anno non fanno più parte della famiglia reale e quindi non sono costretti a seguire tutte le regole previste dal Palazzo e di conseguenza possono tranquillamente comportarsi come preferiscono.

Infatti, nella famiglia Reale compaiono al momento solo i discendenti per linea diretta e quindi sono estromessi tutti coloro che non ne fanno parte e che non potranno essere un domani eredi al trono o consorti.

Questo cambierebbe anche la presenza di alcuni membri della famiglia sul balcone reale nelle prossime esposizioni al pubblico. Intanto tutto il mondo è in attesa di lunedì 19 settembre quando verranno celebrati i funerali della Regina Elisabetta II e comincerà un nuovo capitolo per il Regno d’Inghilterra sotto al comando del nuovo sovrano Re Carlo III e della Regina Consorte Camilla.