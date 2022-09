“Hai sbagliato”, Chanel inarrestabile: la frase che spiazza milioni di italiani | Che botta per il Pupone

Chanel Totti su Tik Tok ha pubblicato una frase che spiazzato tutti i suoi fan. Ecco il video apparso sul noto social.

La diatriba tra Francesco Totti e Ilary Blasi sembra non volersi placare anche a seguito delle dichiarazioni dell’ex calciatore nei confronti di sua moglie che ha ammesso di non essere stato lui il primo a tradire.

La questione sta facendo il giro dei giornali come accaduto anche durante questa estate e la soluzione di un accordo pacifico sembra essere ormai molto lontano anche stando alle parole di Totti.

Chanel Totti e la frase che ha spiazzato tutti quanti

L’ex capitano della Roma, infatti, ha affermato sulle pagine del Corriere della Sera di aver chiesto alla sua ex moglie di convivere sotto lo stesso tetto per non creare disagi per lo spostamento dei suoi figli, ma la donna pare aver risposto con un secco no.

Sulla questione, nessuno dei tre figli è intervenuto, anche perché al momento sono ancora minorenni ma la secondogenita Chanel, nel corso di questi mesi ha avuto modo di mostrarsi e di farsi conoscere al pubblico diventando molto attiva su Tik Tok.

Grazie ad alcuni video pubblicati sul famoso social network abbiamo avuto modo di vedere come Chanel, che veste spesso con il marchio di abbigliamento omonimo, è molto simile a sua madre Ilary.

La ragazza è apparsa in un ultima foto rilasciata sul web dove è ritratta tutta la famiglia Blasi riunita per festeggiare il compleanno di Zio Stefano, però nella foto manca suo fratello maggiore Cristian.

In una passata diretta su Tik Tok, rispondendo ad una domanda di un suo followers, Chanel aveva affermato di non sapere come stesse suo fratello dato che non si sentono e non si vedono, e questo ha scatenato una marea di ipotesi.

Stando ad alcune indiscrezioni rilasciate sul web e ad alcune ipotesi dei fan, sembrerebbe che Cristian sia sempre più vicino a suo padre Francesco dato anche l’impegno calcistico che lo vede essere tra i giocatori dell’AS Roma Under 18.

Mentre, come si è vociferato anche nelle settimane che si sono susseguite al comunicato della separazione tra Ilary e Totti, Chanel sembra essere dalla parte di sua madre e di esserle stata accanto nel momento più difficile.

Nel corso di questo periodo, Chanel sembra aver condiviso alcuni filmati con alcune canzoni che sembrano essere state scelte accuratamente per mandare delle frecciatine nei confronti di suo padre e della sua nuova compagna Noemi Bocchi.

Questo è quello che pensano i milioni di followers che la seguono ma non ci sono certezze sulle intenzioni della ragazza, dato che potrebbe anche aver scelto questi brani per gusto personale o per pura casualità.

Il video pubblicato su Tik Tok

In questi giorni però sta facendo parlare l’ultimo contenuto pubblicato da Chanel sui social, la ragazza, con un cappellino e un paio di jeans, secondo i suoi ammiratori avrebbe scelto il brano Mi son fatto l’amante di Kekko Canfora per esprimere quello che pensa.

“HAI SEMPRE FATTO COSE SBAGLIATE, NE AVESSI MAI FATTA UNA PER FARMI PIACERE”

Questa la frase della canzone, inserita all’interno del video che secondo i suoi seguaci sia per via del titolo che per le parole del testo è adatta alla situazione che sta vivendo in famiglia e secondo alcuni utenti sono delle parole sante per descrivere quello che sta passando.

Ma la scelta della canzone di Chanel su Tik Tok è casuale? Io non credo… PIC.TWITTER.COM/K9MIXLKLDS — Ginevra (@Ginevracasalin) SEPTEMBER 15, 2022

La ragazza al momento non ha risposto ai commenti sotto il filmato ma anzi, nonostante l’età è sempre stata attenta a non parlare della situazione che si è creata in casa, anche quando durante le dirette in molti le hanno chiesto cosa ne pensa, Chanel ha sempre evitato di rispondere a queste domande.

Staremo a vedere se, questo video è stato pubblicato con l’intenzione di dire la sua sulla questione in corso o se è stato solo frutto di un divertimento per il noto social.