“Grazie a tutti voi”, Alberto Matano: l’ultimo saluto commuove il pubblico | Mancherà a tutti

Alberto Matano strappalacrime, l’ultimo saluto del conduttore spezza il cuore del pubblico: mancherà a tutti, non ci sono affatto dubbi a riguardo. Che tristezza.

Il conduttore de “La Vita in Diretta” fa emozionare i telespettatori. Il saluto di congedo è commovente. Alberto Matano fa venire le lacrime agli occhi e al cuore.

Alberto Matano emoziona tutti

Conduttore amatissimo e di grande successo, Alberto Matano è tra i volti noti più seguiti e apprezzati dai telespettatori. Grazie alla sua serietà e professionalità, unite anche a un sottile umorismo e tanta simpatia, il giornalista è tra i presentatori più benvoluti dagli italiani, colui che da anni con le sue trasmissioni tiene compagnia al pubblico che non può rinunciare alla sua presenza.

Da ormai un bel po’ di tempo è alla conduzione, Alberto Matano, del format “La Vita in Diretta” e proprio nel corso dell’ultima puntata è accaduto qualcosa che ha lasciato tutti a bocca aperta, basiti.

Arriva l’ultimo saluto, quello di congedo: mancherà a tutti. I telespettatori hanno il cuore spezzato. Le parole di Alberto Matano hanno fatto venire i lacrimoni all’Italia. Scopriamo insieme che cosa è accaduto.

L’ultimo saluto del conduttore spezza il cuore

Alberto Matano ha il cuore spezzato, le sue parole e il suo ultimo saluto fanno stringere il cuore. Nell’ultima puntata de “La Vita in Diretta”, l’ex mezzo busto del TG si congeda dalla Regina Elisabetta. Sono questi giorni particolari per l’Italia e per il mondo.

L’8 settembre 2022, la sovrana più longeva della storia ha lasciato la vita terrena spegnendosi a 96 anni nel suo castello di Balmoral, in Scozia. Nonostante siano passati già alcuni giorni dalla sua dipartita, tutti gli occhi sono puntati sulla Royal Family, sulla monarchia inglese e sui suoi eredi.

La scomparsa della Regina Elisabetta ha segnato tutto il mondo, l’Italia e anche anche i giornalisti che negli anni su di lei hanno realizzato tantissimi servizi e lo sa bene pure Alberto Matano che in più occasioni ha dedicato spazio, nei suoi programmi, proprio alle vicende legate alla indimenticabile Elisabetta II.

Il ringraziamento del conduttore emoziona i social

Nell’ultima puntata de “La Vita in Diretta”, Matano ha aperto la trasmissione con dei servizi dedicati a Queen Elizabeth e mandando in onda delle immagini che riguardavano la sovrana, il suo feretro che è stato trasportato a Londra e le file lunghissime di sudditi da ogni parte del mondo che sono giunti in Inghilterra per darle l’ultimo saluto.

Matano ha ospitato anche la sua collega, Serena Bortone. La conduttrice di “Oggi è un altro giorno” ha commentato anche lei la triste vicenda. Ricorderete che proprio la conduttrice è stata tra le prime a parlare delle condizioni di salute della Regina Elisabetta che l’8 settembre hanno iniziato a circolare in maniera drammatica sui social e tra i corridoi delle redazioni di tutto il mondo.

Ecco le parole della Bortone:

“Questa vicenda l’abbiamo vissuta insieme in diretta. Abbiamo avuto il segnale del passaggio della storia. Per settant’anni la regina è stata un’icona di una donna al potere che sapeva stare anche molto bene al potere. Elisabetta II resterà per sempre nel nostro immaginario”

Alberto Matano ha voluto ringraziare, a chiusura dello spazio riservato alla sovrana, tutti i suoi ospiti ma anche e soprattutto i telespettatori per l’affetto che stanno mostrando. Grazie anche al pubblico, “La Vita in Diretta” si è conclusa ieri l’altro, con dati di ascolto altissimi: oltre un milione e 800.0000 spettatori contro un milione e 400.000 telespettatori di Pomeriggio 5:

“Grazie a tutti voi”.

Questo il sentito ringraziamento del conduttore che, con poche e semplici parole, ha voluto così omaggiare il suo fedele pubblico.