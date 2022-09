Frigorifero, a che serve quel buchetto? Lo ignorano tutti ma è utilissimo

By

Ecco che oggi vi sveliamo qual è il buchetto del frigorifero che non tutti sanno a cosa serve e quando lo vedono lo ignorano.

Continuate a leggere per scoprire tutto sul buchetto del frigorifero di cui molti ignorano l’esistenza.

Il misterioso buchetto nel frigorifero

Mantiene freschi i tuoi cibi, è pieno di prodotti gourmet, lo apri anche più volte al giorno… Ma sapresti dettagliare tutti gli elementi che compongono il tuo frigorifero? Chi potrebbe dire a cosa potrebbe servire questo piccolo buco nascosto nella parete di fondo?

Alcuni potrebbero non averci mai nemmeno prestato attenzione. Mentre altri spesso lo notano quando il frigo è mezzo pieno o al momento di una pulizia profonda. Questo foro è tutt’altro che banale, svolge anche una funzione molto importante al fine di mantenere il corretto funzionamento del dispositivo.

Chi ha mai notato questo buco sul fondo del frigorifero? Non te ne accorgi facilmente, perché si nasconde dietro il cassetto delle verdure. E precisamente, quest’area a volte è così ingombra che questo foro finisce per intasare e causare molti danni all’interno e anche all’esterno del frigorifero.

Ti chiedi spesso da dove vengono muffe e cattivi odori? E che dire di quelle pozzanghere che escono dal nulla? Sì, potresti non saperlo, ma c’è una correlazione con questo famoso buco. Questo è il motivo per cui dovrebbe essere data maggiore attenzione. Scopri a cosa serve e soprattutto come mantenerlo al meglio!

Ecco che vi sveliamo a cosa serve

Questo foro discreto installato sulla parete posteriore del frigorifero ha una funzione molto importante. E non va mai trascurato. Infatti, questa piccola cavità, nascosta dietro il cibo, ha il compito di regolare la quantità di condensa nel frigorifero.

In altre parole, è il foro di drenaggio dell’acqua. Per evitare che l’acqua fuoriesca ovunque, è quindi importante dargli un’occhiata regolarmente.

Nella parte inferiore dell’unità si conservano spesso verdure, come lattuga e carote. Questi alimenti possono poi creare il fenomeno della condensa sulla parete di fondo. Questa acqua di condensa si accumula e scorre attraverso questa grondaia installata contro il muro.

Il processo consentirà quindi all’acqua di evaporare normalmente. Ma a volte capita che l’acqua ristagni a livello del foro di evacuazione. È quindi del tutto possibile che la grondaia sia intasata da residui di cibo o rifiuti.

In questo caso, quando l’acqua non defluisce correttamente, possono formarsi delle piccole gocce che creano delle pozzanghere all’interno e all’esterno del frigorifero. Pertanto, dovresti controllare regolarmente se il foro è ostruito o meno. Se è così, la pulizia è in ordine!

Se possibile, tenere gli oggetti appuntiti lontano dal foro. Invece, usa un batuffolo di cotone per rimuovere lo sporco ostinato. Un po’ di aceto bianco può essere utilizzato anche per disinfettare.