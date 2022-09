Forno, MAI premere questo pulsante: in pochissimi secondi ti gonfia la bolletta

Quando si tratta di preparare delle ricette e utilizzare il forno, possiamo essere impreparate e fare dei grossi danni che possono costarci e non poco in termini economici. In che senso?

Siamo proprio sicuri che per la nostra cottura abbiamo la necessità di pre-riscaldare il forno? Se non sapete cosa rispondere a questa domanda, allora continuate a leggere, perché in questo articolo proveremo a darvi delle dritte in questo senso che potranno farvi risparmiare e non poco.

Pre-riscaldare il forno oppure no: la carne del pollame

Come abbiamo accennato poco fa, può accadere che arrivi un momento in cui possiamo porci una specifica domanda: il forno deve essere pre- riscaldato ogni volta che cuciniamo o no?

Diciamo che la risposta a tale domanda non prevede né un si e né un no, ma un dipende. Da cosa?

Da ciò che desidererete cucinare e preparare. Avete voglia di preparare il pollame nel vostro amato forno?

In tal caso, non è necessario pre-riscaldare il forno, poiché questo tipo di carne è particolare e bisogna stare attenti a come la si prepara.

Dunque sappiate che se metterete la carne di pollame, in un forno già caldo, questa si attaccherà tutta e diventerà secca. Il segreto è cuocerla in un forno freddo a 150 gradi: pensate che il pollo di 1 kg dovrebbe cuocere per circa un’ora per essere pronto.

In questo modo la carne cuocerà in modo lento e resterà tenera. Preferite che sia più croccante? Allora portate la temperatura del vostro forno a 200 gradi, ma solo 10 minuti prima del tempo finale stabilito.

Prima di iniziare a cuocere il vostro pollo, ricordate, inoltre, che dovete toglierlo dal frigo almeno un’ora prima.

Carni rosse e verdure: come fare per cuocerle?

Arriviamo ora alle carni rosse come manzo, maiale. Per questa tipologia di carne è necessario preriscaldare il forno. L’ideale sarebbe cuocere questa carne quando il calore del forno ha raggiunto i 200 ° C.

La stessa regola vale per la cottura delle verdure: in tal caso potete anche provare a scaldare il piatto dove verranno cotte, perché queste potranno essere croccanti, ma allo stesso tempo tenere.

Non dimenticate poi un bel filo di olio e buon appetito.

La regola per la cottura dei pasticcini

E per i pasticcini? Qui sicuramente la situazione si complica, nel senso che se dovete preparare una pasta che si deve gonfiare, allora il forno deve essere pre-riscaldato a 180 gradi circa.

Questo è necessario per attivare il lievito e dunque far gonfiare il nostro dolce.Dunque se dovete preparare pasticcini come le madeleine, seguite questo consiglio. Anche per le pizze o il pane fatto in casa vale questa regola.

E se voglio preparare una torta per il mio compleanno?

Diciamo che in tal caso si può anche evitare di metterla in un forno pre-riscaldato, purchè la si cucini sul fondo del forno affinchè possa il fondo della torta beneficiare del calore che viene dalla parte inferiore dello stesso.

Anche per le torte salate si può fare in tal modo.

Preriscaldare il forno: come fare?

Abbiamo visto cosa bisogna mettere in un forno freddo o in un forno già caldo. Ma quando pre-riscaldiamo un forno, dobbiamo essere consapevoli che pagheremo in modo salato le nostre bollette.

Ecco che ci sentiamo di darvi un consiglio: se è necessario pre-riscaldarlo, fate pure, ma solo con 10 minuti di anticipo.

E se volete ancora risparmiare, non dimenticate di spegnerlo da 10 a 15 minuti prima della fine della cottura.

Perché ? Perché il calore ci sarà ancora e questo potrà continuare a cuocere quello che state preparando.

Se pensate che per cucinare consumiamo tanto, almeno il 14%, ci rendiamo conto che questi consigli possono essere preziosi.

Consigli utili per risparmiare: altre informazioni

Dovete comprare un forno? Forse non lo sapete, ma un mini-forno consuma circa il 30% in meno rispetto a un forno più grande: pensateci prima di acquistarne uno, quindi.

E inoltre assicuratevi che sia classificato A in termini di dispendio energetico, poiché all’anno vi fa consumare poco, nemmeno 30 euro.

Per risparmiare, potete evitare di lasciare la porta del forno socchiusa mentre state cuocendo i vostri pasti e evitate di aprirlo spesso.

Inoltre quando dovete scongelare qualcosa, evitate il forno!