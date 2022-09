“Famiglia riunita”, Ilary Blasi: il tenerissimo scatto insieme fa piangere tutti

Sul web è stata rilasciata una foto di Ilary Blasi con tutta la sua famiglia riunita. Ecco lo scatto che ha fatto commuovere tutti.

Ilary Blasi in questi giorni sta facendo i conti con le dichiarazioni del suo ex marito Francesco Totti al quale ha risposto con una frase molto enigmatica che ha aperto altre mille indiscrezioni.

L’ex calciatore in un’intervista rilasciata a Il Corriere della Sera ha ammesso di essere non essere stato lui il primo a tradire ma di aver scoperto che la conduttrice frequentava un altro uomo.

Ilary Blasi: lo scatto che ha fatto commuovere tutta Italia

Inoltre, ha aggiunto che lei è stata assente dalla sua vita in uno dei momenti più tragici che abbia mai vissuto e che non le ha dato le attenzioni che cercava che invece sembra gliele stia dando la sua nuova fiamma Noemi Bocchi.

Nell’intervista, Totti ha anche affermato che Ilary Blasi assieme a suo padre ha svuotato la cassaforte con la sua collezione di Rolex e che la donna non ha voluto accettare la proposta di vivere sotto lo stesso tetto per amore dei figli.

Da parte della Blasi è arrivata una replica in cui afferma che se dovesse parlare, rovinerebbe una cinquantina di famiglie, senza specificare cosa volesse davvero dire con queste parole.

A metterci del pepe è stato anche Fabrizio Corona, che ha affermato che i due da sempre sono una coppia che hanno commesso dei tradimenti l’uno nei confronti degli altri e che si sono mostrati diversi da come sono in realtà nel privato.

L’ex paparazzo non ha un buon rapporto con Totti e con Ilary per via di essere stato l’artefice della notizia riguardante il tradimento dell’ex calciatore nei confronti della conduttrice nel 2005 con Flavia Vento quando stavano per sposarsi e per diventare genitori.

Nonostante sia la Vento che Totti hanno smentito la notizia, Corona ha sempre detto che i ben informati sanno tutta la verità sul caso in questione e in questi giorni sembra essere deciso a buttare giù la maschera dei due ex coniugi.

Intanto, durante l’estate Ilary Blasi ha deciso di viaggiare molto e tra le sue tappe nel giorno di Ferragosto sembra aver voluto passare del tempo con la sua famiglia d’origine.

Infatti, la conduttrice è stata in compagnia di sua sorella Melory e di sua nipote presso la casa di sua nonna Marcella e proprio in questi giorni è tornata da lei e si è immortalata in dei video su Instagram mentre mangia della pasta cruda.

Ilary mangia la pasta cruda PIC.TWITTER.COM/5LTBFIES25 — Ilary Blasi out of context (@ilaryblasi_ooc) SEPTEMBER 11, 2022

La riunione di famiglia

Il ritorno di Ilary nei paesi d’origine della sua famiglia è coinciso anche con un evento molto speciale che ha riunito tutti quanti i suoi famigliari e la foto che sta facendo il giro del web ha commosso tutti quanti.

Nello scatto possiamo vedere Zio Stefano al centro con una bellissima torta di compleanno e attorno a lui tutti i suoi parenti tra cui le sue nipoti con i rispettivi figli, per un tripudio di bellezze quasi tutte caratterizzate dal capello biondo.

Sebbene la foto sia molto commovente, in molti si sono accorti di un particolare, ossia che tra i famigliari nonostante raffigurano Chanel e Isabel manca proprio un elemento fondamentale della famiglia.

Stiamo parlando di Cristian Totti, primogenito dell’ex calciatore e della conduttrice che non ha preso parte ai festeggiamenti. Il giovane sembra essere impegnato con la squadra dell’AS Roma Under 18 ma le motivazioni possono essere anche altre.

Secondo alcune indiscrezioni rilasciate nel corso di questi mesi, sembrerebbe che Cristian sia più vicino a suo padre rispetto sua madre e in una diretta su Tik Tok sua sorella Chanel ha ammesso di non sapere come stia dato che non si vedono e sentono.

Ovviamente l’ipotesi del non voler partecipare al compleanno è da prendere per le pinze, dato che la causa più plausibile della sua assenza è data dal fatto che il ragazzo, intento a voler seguire le orme di suo padre, è spesso impegnato sui campi da gioco, in attesa che possa nel giro di uno due anni debuttare in Serie A facendo felici molti tifosi giallorossi che da tempo aspettano l’arrivo di un nuovo Totti in prima squadra.

E se così fosse, vedremo se la famigerata maglia numero 10, che Paulo Dybala non ha avuto indossare per via della sua importanza nei confronti del club e dei tifosi romanisti, verrà utilizzata proprio dall’erede di colui che l’ha indossata l’ultima volta.