Dopo la Champions League, ecco l’Europa e la Conference con la Lazio, la Roma e la Fiorentina impegnate nel secondo turno dei gironi. I biancocelesti di Maurizio Sarri, gli unici ad aver vinto nella prima giornata, giocheranno contro il Midtjylland, gli uomini di José Mourinho ospiteranno l’HJK, mentre la Fiorentina se la vedrà contro il Basaksehir.

Ecco una guida sui risultati, ma soprattutto su dove e a che ora vedere le gare delle tre italiane. Oltre a questo, una brevissima carrellata della seconda giornata della coppa dalle grandi orecchie, con Inter, Milan e Napoli che vincono e la Juventus che cade anche in casa contro il Benfica per 2-1.

Europa e Conference League, dove vedere in tv e diretta streaming le partite di Lazio, Roma e Fiorentina

Il tour de force delle squadre impegnate in Europa finirà domenica, ma prima della pausa per le Nazionali c’è ancora da faticare, e molto. Specialmente per Lazio, Roma e Fiorentina che oggi giocheranno il secondo turno dei gironi di Europa e Conference League, rispettivamente il secondo e il terzo torneo organizzato dalla Uefa.

I primi a scendere in campo, alle 18:45, saranno gli uomini di Maurizio Sarri. Dopo la splendida prestazione di una settimana allo stadio Olimpico contro il Feyenoord, i biancocelesti sono chiamati alla prova Midtjylland, e sono già volati ieri in Danimarca. Da primi del gruppo, non possono permettersi cali di attenzione, soprattutto perché mantenendo la testa della classifica si “risparmiano” i sedicesimi di finale che l’anno scorso sono stati fatali contro il Porto di Sergio Conceiçao. La sfida sarà disponibile in diretta tv su DAZN, oppure sui canali 201 e 252 di Sky Sport 1 e Sky Sport. In streaming sarà visibile sempre sulla piattaforma online e su Sky Go.

La squadra di José Mourinho, dal canto suo, ospiterà i finlandesi dell’HJK a Roma con l’obiettivo principale di conquistare i primi tre punti che sono svaniti contro il Ludogorets, in Bulgaria, appena una settimana fa. Sulla carta, il match dei giallorossi non è tra i più ostici. Così come la partita dei cugini, anche quella della Roma alle 21 sarà visibile su DAZN e Sky Go in streaming, e su Sky in diretta: i canali dedicati saranno sempre il 201 di Sky Sport 1, il 252 di Sky Sport e Sky Sport 4k.

Per ultimi, i Viola di Vincenzo Italiano, l’unica squadra a giocare la Conference League. La Fiorentina, nel suo ritorno in Europa, ha conquistato solo un punto, e oggi, alle 21, è attesa in Turchia dal Basaksehir, la squadra di Istanbul molto vicina al presidente Recep Tayyip Erdogan. Un inizio di campionato non troppo brillante, la sconfitta di domenica contro il Bologna tra le polemiche: i fiorentini hanno bisogno di nuove motivazioni e questa potrebbe essere l’occasione perfetta. La partita sarà l’unica visibile in chiaro su Tv8, ma sarà disponibile anche su DAZN, Sky Go e Sky ai canali Sky Sport Football e Sky Sport 253.

Champions League: vincono Inter, Milan e Napoli. La Juventus cada all’Allianz Stadium contro il Benfica

Per tre italiane che giocano tra Europa e Conference League, altre quattro hanno già detto la loro in Champions. L’Inter, che è scesa in campo contro il Viktoria Plzen martedì alle 18:45, è riuscita a superare il tabù della squadra ceca in territorio nemico e, grazie alle reti prima di Edin Dzeko, poi di Denzel Dumfries ha tirato un sospiro di sollievo. I nerazzurri di Simone Inzaghi, infatti, sono state inserite nel girone di ferro di questa edizione della coppa dalle grandi orecchie assieme a Bayern Monaco e Barcellona, che al momento comandano i bavaresi grazie alla vittoria di martedì contro la squadra di Xavi Hernandez.

Anche il Milan ha vinto, ieri, alle 18:45 contro la Dinamo Zagabria a San Siro. A sbloccare il risultato ci ha pensato il solito Olivier Giroud dal dischetto del rigore, Alexis Saelemaekers (capocannoniere dei rossoneri nell’Europa che conta al momento) ha firmato il raddoppio nella ripresa, poi il gol della bandiera dei croati arrivato qualche minuto prima della prima rete di Tommaso Pobega al di fuori dei confini italiani. Ora, i campioni d’Italia in carica di Stefano Pioli guardano tutti dall’alto in basso nel gruppo, anche perché il Chelsea, che già era caduto contro i Modri, ha pareggiato contro il Salisburgo a Londra.

Ad aver vinto anche il Napoli di Luciano Spalletti, primo in un altro girone di ferro con Liverpool, Ajax e Rangers. Proprio contro gli scozzesi, con neanche un sostenitore al seguito, i partenopei hanno prima saputo aspettare, poi hanno portato a casa tre punti fondamentali. Matteo Politano dagli undici metri ha aperto le danze – poco prima Piotr Zielinski aveva sbagliato un altro rigore, ma pare che porti bene -, poi Giacomo Raspadori appena entrata ha segnato il 2-0, infine ha chiuso i conti con Tanguy Ndombele: anche Glasgow, in lutto per la morte della regina Elisabetta II, è stata sbancata.

Gli unici a non essere riusciti a conquistare la vittoria sono i bianconeri di Massimiliano Allegri, che ora sono ultimi in classifica con zero punti fatti in due giornate. Il gol al 4° minuto di Arkadiusz Milik aveva fatto ben sperare la Juventus, che poi è stata raggiunta dal Benfica in casa grazie al rigore trasformato dall’ex nerazzurro Joao Mario e poi superata dalla rete di David Neres. Verranno sicuramente tempi migliori, è vero, ma ancora non c’è da disperare perché la qualificazione non è ancora compromessa, dopo tutto anche il Maccabi Haifa ha perso contro il Paris Saint-Germain ed è a pari punti con i torinesi.