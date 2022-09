“È pelle e ossa””, Ilary Blasi, lo scatto (da brividi) dopo il divorzio da Totti “

Ilary Blasi preoccupa tutti. Arriva lo scatto da brividi. Dopo la separazione da Totti è irriconoscibile, assolutamente un’altra persona. Tutti in ansia per lei.

La famosa conduttrice dell’Isola dei Famosi fa preoccupare i social: è pelle e ossa, troppo magra. La separazione da Totti la sta consumando lentamente.

Ilary Blasi preoccupa tutti

Non sembra stare affatto bene Ilary Blasi. Da quando è stata annunciata la sua separazione dall’ormai ex marito Francesco Totti, la conduttrice ha iniziato una nuova vita senza di lui e ricominciare da zero, dopo 20 anni d’amore e tre figli insieme, non deve essere assolutamente una cosa semplice.

Eppure, la bella conduttrice dell’Isola dei Famosi pareva aver trovato la strada giusta per affrontare la tempesta. Attraverso i social ha iniziato a condividere con i suoi tantissimi seguitori tanti momenti della sua vita privata e professionale come non accadeva da ormai qualche anno.

Sembrava che fosse riuscita, finalmente, a lasciarsi alle spalle il clamore social e mediatico derivato da questa separazione clamorosa che ha avuto una risonanza internazionale. Ma in realtà non è così.

Ilary non sta per niente bene. Le ultime immagini fanno la paura, è pelle e ossa, è troppo magra. C’è tanta preoccupazione per lei. Gli utenti social e i suoi tantissimi seguitori sono in pensiero, la separazione sta avendo effetti devastanti per il suo corpo e oggi si teme per la sua salute e per la sua stabilità emotiva.

La conduttrice ridotta a pelle e ossa

Ilary Blasi fa paura. La conduttrice dell’Isola dei Famosi mette in ansia e agitazione il popolo del web: è troppo magra, una magrezza eccessiva e non salutare che fa scattare l’allarme sui social.

Il Messaggero ha concesso uno scatto proprio qualche ora fa nel quale si vede la conduttrice prendere parte a un evento pubblico, uno dei primi dopo la separazione dall’ex consorte. Nella immagine in questione, è il suo volto ad attirare l’attenzione. La Blasi appare con un viso stanco, scavato, gli occhi infossati e con un colorito più pallido del solito.

Il sorriso forzato e l’aria di chi pare stia piangendo da mesi sono evidenti. Ilary non dà l’impressione di stare bene e così si scatena il panico generale. Tantissimi utenti hanno commentato questo scatto mostrandosi seriamente preoccupati per la conduttrice. Qualcuno ha scritto, per esempio, che è bellissima ma anche che è ormai pelle e ossa; qualcun altro ha apertamente palesato la preoccupazione per le sue condizioni fisiche.

Da quando si è separata da Francesco Totti, la Blasi è protagonista ogni giorno dei settimanali di gossip e pettegolezzi. La sua faccia è sulle copertine di ogni tabloid. Dopo l’intervista bomba rilasciata dal pupone al Corriere della sera che ha fatto emergere segreti e tradimenti di un rapporto che sembrava perfetto ma che in realtà stava naufragando lentamente, affrontare vis a vis tutto e tutti non deve essere assolutamente semplice.

Il suo corpo si sta ribellando. La conduttrice è eccessivamente magra e per di più continua a sottoporsi a sedute di allenamento, hanno notato gli utenti social, cosa che in questo momento non giova sicuramente al suo corpo troppo magro.

Insomma, è scattato l’allarme social. Tutti temono per la salute della conduttrice e tutti sperano che la bella Ilary possa trovare la serenità che da un po’ di tempo le manca. Intanto, il popolo del web attende l’inizio della trasmissione Verissimo, il programma di Silvia Toffanin, per capire se la migliore amica della compagna di Pier Silvio Berlusconi si recherà in trasmissione per far sentire anche la sua campana e replicare, magari non solo più tramite gli avvocati, alle rivelazioni bomba fatte dall’ex marito.