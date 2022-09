“È lui il quarto figlio”, Rosalinda Celentano sa tutto: la verità su papà Adriano

Rosalinda Celentano ha rivelato tutto sul suo rapporto con suo padre Adriano e sul quarto figlio. Ecco le parole dell’attrice.

Rosalinda Celentano è la figlia minore dei cantanti Adriano Celentano e Claudia Mori e anche lei ha intrapreso una carriera nel mondo dello spettacolo sia come cantante che come attrice.

All’interno della puntata dell’8 settembre di Oggi è un altro giorno, la donna è stata intervistata da Serena Bortone e ha deciso di dire la sua riguardo al rapporto con suo padre Adriano.

Rosalinda Celentano e le parole su suo padre Adriano

Inizialmente, Rosalinda ha parlato della sua carriera affermando che agli inizi degli anni ’90 ha avuto un discreto successo come cantante partecipando sia al Festival di Sanremo che al Festivalbar.

In seguito è diventata conduttrice e poi attrice ed è grazie a questa sua attività che ha ricevuto dei riconoscimenti. Infatti nel 2004 per via della sua interpretazione di Satana nel film The Passion of the Christ vince un Globo d’oro.

La donna però ha avuto una vita molto travagliata, sia per via del suo coming out che come lei stessa ha affermato più volte non è stato preso nei migliori dei modi dalla sua famiglia quando ha ammesso di essere interessata anche alle donne.

Rosalinda è stata legata per molti anni con l’attrice Simona Burioni ma le due hanno deciso di interrompere la loro relazione per via dei comportamenti della Celentano che aveva delle dipendenze da cui ne è uscita.

Nell’intervista rilasciata alla Bortone, Rosalinda ha dichiarato di essere andata via di casa a 18 anni e di essere scappata negli States per trovare sé stessa ed è stato proprio lì che è stata accolta da degli amici di strada.

La donna, infatti, ha vissuto come una clochard ed ha affermato di aver imparato tantissimo da quegli anni e che la strada per lei è stata una grande scuola nonostante sia stata bocciata tre volte, di cui una in quinta elementare.

Le parole dell’attrice nei confronti di suo padre

La conduttrice ad un certo punto le ha chiesto che padre è stato Celentano e lei ha risposto che Adriano è stato un padre assente e che le sue lacrime le ha sempre asciugate la donna delle pulizie.

Successivamente però, Rosalinda ammette di aver ricevuto tanti complimenti dai suoi genitori durante la sua partecipazione a Ballando con le Stelle, avvenuta nel 2020 in coppia con Tinna Hoffman.

Dopo alcuni anni bui, la Celentano ha ammesso che adesso è felice della stima che i suoi genitori hanno nei loro confronti e questo le basta per avere un bel rapporto con loro nonostante non sembra siano stati dei genitori modello.

“Mia madre era troppo piccola perché a 22 anni aveva quattro figli perché io considero mio padre il quarto figlio e quindi penso che certe cose si dicano pur non pensandolo”

Con queste parole, Rosalinda Celentano ha voluto far intendere che suo padre, nonostante fosse più grande di lei lo considera come un fratello in quanto in alcuni atteggiamenti ha avuto bisogno del supporto di sua moglie, come se fosse uno dei suoi figli.

La Celentano nel corso della sua vita si è anche cimentata in altre forme d’arte come la pittura e la scultura e ha sempre cercato di essere vicina al mondo dell’arte facendosi avvolgere da essa a 360°.

Questo è un punto in comune con suo padre, che oltre a essere diventato uno dei cantanti più famosi della musica italiana ha anche recitato in numerosi film ed è sempre stato interessato al mondo dell’arte.

Infatti si è prestato anche a diventare un papero nella copertina dell’album Mina-Celentano e nel suo ultimo show televisivo Adrian si è trasformato in un cartone animato molto particolare, mostrando, nonostante l’età, un’apertura verso le nuove generazioni.