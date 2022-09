Crisi gas, mai più legna nei camini: il divieto allarma tutti | Questa non ci voleva

Il conflitto tra Russia e Ucraina sta causando una crisi energetica in Europa davvero micidiale. I prezzi dell’energia sono schizzati a livelli record. Proprio per questo, in tanti stanno ritornando ad utilizzare il vecchio camino a legno, ma in realtà ci sono alcuni divieti da rispettare: scopriamo di più.

Le conseguenze sulla violenta guerra tra Ucraina e Russia ricade stanno ricadendo sull’Europa, ma soprattutto sull’Italia. Il nostro Paese è uno dei più grandi importatori di gas russo, proprio per questo motivo siamo così tanto a rischio. In particolare, L’Italia importa il 46% del gas dalla Russia e lo utilizza per produrre il 22,3% di elettricità.

Stiamo assistendo ad una delle crisi energetiche più drammatiche della storia, infatti, i prezzi sono aumentati in maniera esagerata. L’inverno sta arrivando e tantissime famiglie stanno pensando un metodo efficace per riscaldarsi senza spendere troppo. In molti, infatti, stanno pensando di ritornare al camino a legna. Ma non tutti sanno che bisogna fare molta attenzione perché ci sono dei divieti da rispettare: scopriamo di più.

È legale utilizzare il camino a legna? Il divieto da rispettare

I costi di luce e gas sono aumentati e sicuramente tantissime famiglie, dopo aver visto le bollette super salate, avranno già pensato ad un metodo economico per scaldarsi il prossimo inverno. La soluzione più comune è senza dubbio il camino a legna.

Ma lo sapete che non in tutta Italia è possibile accenderlo? In alcune regioni del nostro Paese è severamente vietato, si rischia anche di essere multati. Si tratta di una legge nata per evitare le emissioni di CO2. Secondo una ricerca dell’Arpa, il 39% delle emissioni di PM10 è a causa dell’accensione dei camini a legna. Ma in quali regioni vige questa legge? Scopriamolo insieme.

In quale regioni dell’Italia non si può accendere il camino?

Questo divieto è principalmente diffuso in Nord Italia, tra cui: Lombardia, dove la multa può arrivare fino a 5000 euro, ma è legale l’utilizzo di impianti con potenza al focolare fino a 10kW. Anche nelle regioni come Piemonte, Emilia Romagna, Veneto e Toscana è super vietato.

Ma ricordiamo che si possono possedere in casa degli impianti di ultima generazione, che sono comunque molto costosi. Quindi come si può risparmiare senza violare nessuna legge? Bisogna avere alcuni accorgimenti, infatti, si consiglia di ridurre i consumi di tutti gli elettrodomestici presenti in casa.

L’aumento di luce e gas sta mettendo in difficoltà tantissime persone, proprio per questo, potreste usufruire dei bonus che il governo sta mettendo a disposizione per tutte le famiglie che hanno bisogno di aiuto e a causa del reddito basso non riescono ad arrivare a fine mese.