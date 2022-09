Buco del tagliere, ma voi l’avevate capito a cosa serve? Non è affatto come credi

Ecco che finalmente vi sveliamo l’utilità del buco del tagliere, tutti pensavano che servisse per afferrarlo, invece non è affatto così.

Continuate a leggere per scoprire l’utilità di questo buco del tagliere, che in tanti credevano che servisse per una cosa, invece il suo uso è un altro.

Buchi negli oggetti che pensavi di sapere a cosa servissero

Il tagliere è un accessorio che usiamo molto nella nostra vita di tutti i giorni. Probabilmente trita e trita la frutta, la carne o la verdura e, una volta pulito, appendilo al forellino che la maggior parte di loro ha solitamente a un’estremità.

Bene, questo foro non serve per appenderlo o afferrarlo, ha una funzione molto diversa. Prima di svelarvelo, però, vi parliamo di altri oggetti i cui buchi si pensava che servissero per altre funzioni.

A cosa serve il foro nel manico della padella o della casseruola? Se pensavate che questo buco fosse meramente ornamentale, vi sbagliavate, poiché ha anche una funzione pratica.

Quante volte hai mescolato il cibo o lo hai assaggiato con un cucchiaio e poi non sai cosa farne? Probabilmente hai dovuto sporcare un piatto per sostenerlo. Il foro nel manico della padella/pentole serve per posizionare il cucchiaio.

Basta sporcare in cucina inutilmente, questo buco è proprio per quello; per reggere il cucchiaio di legno o l’utensile che stiamo utilizzando durante la cottura.

A cosa serve il buco tra la fotocamera e il flash del tuo iPhone? Probabilmente non te ne sei accorto, è un piccolo foro situato tra la fotocamera e il flash del tuo telefono e la sua funzione non è altro che “cancella i suoni esterni”.

Funziona in modo opposto a quello che fa un microfono e a sua volta lo aiuta a ridurre i rumori ascoltati dalla persona che ti ascolta.

A cosa servono i buchi delle Converse? Questa scarpa comoda, che non passa di moda, custodisce un segreto che forse non conosci. È molto probabile che li abbiate visti milioni di volte e non li abbiate notati o semplicemente avete pensato che servissero per una migliore ventilazione del piede o che il loro scopo fosse puramente ornamentale.

Questi fori, che sono gli stessi della parte della linguetta, servono per far passare i lacci, allacciare meglio le scarpe e ottenere una presa migliore. Se hai i piedi magri o le tue scarpe sono un po’ grandi, devi solo far passare i lacci attraverso questi fori per adattare la scarpa al tuo piede.

Questi fori potrebbero essere utilizzati dai giocatori di basket per avere un maggiore supporto e una migliore presa durante il gioco.

Ecco a cosa serve il buco del tagliere

Sicuramente molte volte vi sarete chiesti a cosa serve il foro nel tagliere.

In effetti, questo foro è progettato in modo che il cibo che tagliamo sul tagliere possa raggiungere la padella o la pentola senza bisogno di schizzi o cadute dai lati, cosa che di solito accade quando li “gettiamo” da qualsiasi capotavola.

Affinché nessun cibo ci sfugga, dobbiamo avvicinare i pezzi a questa fessura con l’aiuto di un coltello e passare lì il cibo che abbiamo appena tagliato.

E voi sapevate che servisse a questo? Fatecelo sapere!