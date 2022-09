Bonus €1000 alle famiglie per le spese mensili, bastano questi 3 requisiti

I prezzi sono raddoppiati e gli stipendi rimangono sempre gli stessi. Proprio per questo motivo, sempre più famiglie non arrivano a fine mese. Fortunatamente i Comuni italiani si sono messi all’opera per affrontare il caro vita: è in arrivo un bonus che aiuterà tantissime persone.

L’aumento dei costi energetici sta mettendo in difficoltà tantissime famiglie. Proprio per questo, numerose amministrazioni hanno tenuto conto del caro vita e aiutare tantissime persone. Diversi Comuni hanno fornito bonus e sostegni ai nuclei familiari residenti. Ma per poter accedere a questo bonus, dovrete possedere tre requisiti: scopriamo come fare per ottenerlo.

Bonus una tantum: i tre requisiti necessari

Il bonus una tantum avrà un importo variabile dato che partirà da un minimo di 700 euro fino a un massimo di 1000 euro. Aiuterà le famiglie con due tipi di spesa, ovvero quella dell’affitto e quella delle utenze domestiche. Ma ci sono tre requisiti per accedere a questo bonus.

Il primo è quello di non percepire altri contributi come il Reddito di Cittadinanza, infatti, sosterrà solamente chi non ricevi altri tipi di aiuti. Il secondo è quello di essere residenti entro i confini di Osimo. Il terzo e ultimo requisito è quello di rientrare nella soglia ISEE.

Bonus una tantum: soglie ISEE e importi concessi

Chi vorrà il contributo che riguarda solamente le utenze, quindi, che concederà 700 euro, dovrà esporre un ISEE inferiore ai 25.000 euro. L’aiuto sarà diviso in tre parti:250 euro per le bollette della luce, 250 euro per saldare le spese del gas e gli altri 200 euro per l’acqua.

Invece, per accedere al bonus una tantum comunale per il pagamento dell’affitto, il nucleo familiare dovrete esporre un ISEE non superiore a 20.000 euro. Questo tipo di contributo può arrivare fino a 1.000 euro per chi ha un reddito entro i 5.000 euro. Percepirete 800 euro per l’affitto, se il vostro reddito non superi i 10 mila euro. Per quanto riguarda i redditi entro i 20.000, percepirete 600 euro.

Ma chi ha un ISEE inferiore o compreso i 20 mila euro potrete accedere ad entrambi i bonus. Ovviamente per usufruire di questi due contributi dovrete rispettare i requisiti che vi abbiamo elencato all’inizio. Vi ricordiamo che le domande per richiedere i bonus le potrete inviare nel seguente link: ambitosociale13.sicare.it, dovrete solamente accedere con lo SPID oppure le vostre credenziali.

C’è ancora tempo per mandare la richiesta, per la precisione, fino al 30 settembre 2022. Dovrete avere l’accortezza di compilare ogni campo, altrimenti la vostra richiesta per i bonus non sarà presa in considerazione. Infine, precisiamo che avrà la precedenza solamente chi non ha altri fonti di sostegno o agevolazioni come aiuti statali o locali.