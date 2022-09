Blatte, mettilo a casa: loro lo detestano | Non le vedrai mai più in giro

Blatte germaniche o “fuochine”: ecco l’ingrediente da mettere in casa per dire addio a questi fastidiosi insetti che infestano le stanze. Non le vedrai più in giro.

Capita di vedere sui pavimenti delle palline nere simili ai granelli di pepe nero: questo segnale deve subito allarmarci. È possibile che la nostra abitazione sia infestata dalle blatte.

La presenza di palline di colore nero è l’evidente manifestazione della presenza degli escrementi della blatta germanica. Le feci di questi fastidiosi insetti spesso e volentieri si annidano nei luoghi più nascosti della propria abitazione.

Possiamo trovare gli escrementi sotto i mobili, dietro al frigorifero, negli angolini delle stanze. Cosa fare se vengono rinvenuti gli escrementi di blatte in casa? Ecco l’ingrediente naturale che consente di dire addio a questi fastidiosi insetti.

Blatte in casa: come capire che c’è un’infestazione?

Sui pavimenti della nostra cucina o del bagno troviamo delle palline di colore nero assimilabili ai granelli di pepe nero? È una manifestazione evidente della presenza delle blatte o delle “fuochine”. Le blatte amano vivere nei luoghi più nascosti e caldi dell’abitazione, hanno la capacità di percorrere le tubature dell’impianto idrico e di stare vicino al forno e al frigorifero.

La presenza delle blatte è riconducibile anche alla produzione di secrezioni che hanno un cattivo odore. Le blatte si riproducono con estrema facilità e si nutrono dei residui di cibo. La presenza delle blatte deve subito allarmarci ed è necessario provvedere immediatamente alla sanificazione degli ambienti, onde evitare la continua riproduzione.

Blatte in casa: il migliore ingrediente per dire addio a questi fastidiosi insetti

Una volta che siamo certi che le stanze più buie e calde siano infestate dalle blatte, è importante provvedere immediatamente alla sanificazione ed alla disinfestazione dell’abitazione. Ci sono validi rimedi naturali che consentono di allontanare per sempre le blatte dall’abitazione. Ci sono rimedi ed ingredienti naturali green che possono ovviare al problema dell’infestazione delle blatte. Si tratta di piante che sono resistenti e sempreverdi, che possono essere coltivate in casa anche da chi non è un esperto di giardinaggio e da chi non ha il pollice verde.

Il rosmarino è una pianta aromatica resistente ricca di importanti costituenti chimici, tra cui derivati terpenici e flavonoidi. Oltre ad essere un ottimo tonico generale, il rosmarino è un antidolorifico, antisettico, antiparassitario e antibatterico. Il Rosmarino è in grado di svolgere un’efficace azione deodorante e antisettica che consente di tenere lontane le blatte e altri fastidiosi insetti dalla propria abitazione. Per sprigionare gli oli essenziali contenuti nel rosmarino, è importante sminuzzare gli aghi del rosmarino con un coltello e spargerli negli angoli della propria casa. Le blatte non sopportano l’odore aromatico del rosmarino e, di conseguenza, si allontaneranno dalla casa.