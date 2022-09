“Al suo posto la famosissima collega”, scoop: cambia tutto per Silvia Toffanin

By

Per via di Silvia Toffanin cambia tutto il palinsesto della Mediaset. Ecco la collega che è andata a sostituire.

Silvia Toffanin è una delle presentatrici di punta della Mediaset anche se da molti anni la donna conduce solo e solamente il programma tv Verissimo che a partire dal 17 settembre tornerà su Canale 5.

Il programma è stato confermato con il doppio appuntamento settimanale e nelle prime due puntate ci saranno tanti ospiti amati dal pubblico come Can Yaman, Elodie, Francesca Chillemi, Gianmarco Tamberi, Marcell Jacobs e tanti altri.

Silvia Toffanin stravolge la Mediaset

La donna, da tanti anni è legata a Pier Silvio Berlusconi amministratore delegato del gruppo Mediaset ma questo come ha sempre ammesso non è stato il motivo per cui lei è in televisione.

Anche i telespettatori pensano che il motivo per cui la Toffanin è alla guida di Verissimo sia per via della sua bravura, della sua garbatezza e non invadenza mostrata durante le interviste, anche nei casi più delicati.

La donna, inoltre, nel corso degli anni ha ricevuto tante offerte per condurre altri programmi, tra cui per ben due volte, l’affiancamento come co-conduttrice al Festival di Sanremo.

Ma Silvia ha sempre rifiutato in quanto oltre a dedicarsi anima e corpo al suo programma si divide nei compiti di moglie e madre non rinunciando a seguire da vicino i suoi figli portando suo figlio maggiore sulla pista da skate e giocando con sua figlia minore alle bambole.

Ma qualcosa sembra stia cambiando, stando ad alcune indiscrezioni, Silvia Toffanin avrebbe accettato la corte di Maria De Filippi, che è stata incaricata dal suo compagno di organizzare e rimodernare la nuova edizione del reality La Talpa che andrà in onda sulle reti Mediaset nel 2023.

Sembrerebbe che dopo alcuni tentativi di convincimento, la Toffanin abbia accettato la proposta di Maria De Filippi e che quindi sarà lei a commentare le avventure dei protagonisti del reality.

Al momento però non c’è nessuna conferma, ma quello che sappiamo con certezza è che per via della Toffanin, Maria De Filippi si è vista cancellare da un momento all’altro uno dei suoi programmi di punta.

Stiamo parlando di Uomini e Donne. Infatti il famoso show sarebbe dovuto andare in onda il 19 settembre con la nuova edizione ma il programma, così come Forum e altre telenovela sono state cancellate per lasciare spazio alla moglie di Pier Silvio Berlusconi.

La donna, infatti, condurrà lo speciale dei funerali della Regina Elisabetta II, seguendo passo dopo passo, tutto quello che accadrà in questo giorno che sicuramente entrerà nei libri di storia.

Il cambiamento del palinsesto per l’evento storico

L’evento sarà in diretta e la Toffanin commenterà tutte le immagini che verranno trasmesse su Canale 5. L’annuncio è arrivato direttamente sui canali social del programma Uomini e Donne che ha rassicurato i suoi fan dando appuntamento con la nuova stagione a partire dal 20 settembre.

“L’importanza della Regina Elisabetta II ha fatto si che Maria De Filippi sia stata cancellata dalla Mediaset per un giorno intero. Al suo posto la sua famosissima collega Silvia Toffanin” hanno scritto su Twitter alcuni utenti sul social.

Maria De Filippi, infatti, è considerata la Regina della televisione Italiana e fa davvero strano pensare che anche solo per un giorno la Mediaset abbia deciso di fare a mano di lei.

Ma data l’importanza storica dell’evento era prevedibile, e in molti si stanno chiedendo se nello stesso giorno andrà in onda la prima puntata del Grande Fratello Vip, prevista per la sera.

Non dovrebbero esserci problemi, dato che per l’orario previsto per la settima edizione del reality condotto da Alfonso Signorini i funerali della Regina Elisabetta II dovrebbero essere già terminati e la diretta conclusa già da un paio d’ore.