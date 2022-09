Tomaso Trussardi, che titolo di studio ha? Nessuno poteva immaginarselo

Tomaso Trussardi, noto a tutti per essere l’ex marito di Michelle Hunziker. Ma non solo, perché lui è l’amministratore delegato dell’omonima casa di moda famosa in tutto il mondo. Però, in pochi conoscono il percorso di studi che ha fatto: scopriamo di più.

Tomaso Trussardi ha alle spalle una carriera costellata da grandi successi, ma per anni è stato al centro dell’attenzione per la sua vita privata. Il suo nome, infatti, è stato uno dei più citati all’interno delle riviste di gossip più importanti a causa della storia con Michelle Hunziker, un matrimonio che è terminato pochi mesi fa.

In pochi si sono interessati al suo percorso lavorativo, infatti, non tutti sanno cosa ha studiato per avere un successo così grandioso nel suo lavoro. Siete curiosi di scoprire che titolo di studio ha? Non ci crederete mai. Tomaso Trussardi è affascinante e super intelligente: scopriamo di più.

La carriera e vita privata di Tomaso Trussardi

Classe 1983, nato a Bergamo il 6 Aprile, sotto il segno dell’ariete. Lui è il frutto dell’amore tra Nicola Trussardi e Maria Luisa Gavazzeni. Della loro vita privata, sappiamo che quest’ultima, è stata docente di economia alla Sapienza, ma ha iniziato a lavorare nell’azienda di famiglia subito dopo essere convolata a nozze con Nicola. Il padre di Tomaso è scomparso dopo un tragico incidente automobilistico.

Invece, riguardo la carriera di Tomaso, sappiamo che come prima esperienza lavorativa ha iniziato a lavorare per la rivista Motori di Libero e per una società immobiliare, ed è stato anche giudice del programma Project Runaway Italia. Nel 2016 è diventato amministratore delegato di Trussardi della casa di moda di famiglia fondata nel 1911 da suo nonno Dante Trussardi.

Ma prima di lui, ad essere a capo della famosa azienda di moda, c’erano le sorelle Beatrice e Gaia. Secondo una stima e diverse ricerche sul web sappiamo che il suo patrimonio si aggira intorno ai 200 e i 300 milioni di franchi svizzeri. Ma come ha fatto a raggiungere un successo così grandioso? E’ soprattutto merito del suo prestigioso percorso di studio: scopriamo cosa ha studiato.

Tomaso Trussardi, che titolo di studi ha? Tutti i dettagli

Tomaso Trussardi, ha investito molto per la sua formazione, in modo da poter gestire l’azienda di famiglia senza fare errori. Proprio per questo, dopo il diploma, ha conseguito la laurea in Economia. Dopo l’università ha deciso di svolgere un master e si è specializzato in Corporate Finance e Banking all’Università Luigi Bocconi di Milano.

Il noto imprenditore ha fatto una dura gavetta. Ma grazie ai suoi sforzi e sacrifici ha raggiunto degli obiettivi veramente importanti. Sicuramente il suo è un percorso di studi molto impegnativo, ma le soddisfazioni sono arrivate con gli interessi.