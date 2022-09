Tazza di riso all’entrata di casa: non lo sa quasi nessuno, ma potrebbe salvarti

Il riso è un alimento molto diffuso sul pianeta, come alimento principe in moltissime case, soprattutto nei Paesi asiatici.

Oltre a questo il riso è fonte di varie credenze diverse da Paese a Paese e in base a specifiche ideologie della cultura, dove è consumato.

Una tazza riso

Il riso è uno degli alimenti più consumati al mondo e il secondo cereale più prodotto sulla Terra, superato solo dal mais.

È l’alimento base in Asia e in gran parte dell’America Latina e si trova nel menu del giorno in molti altri luoghi.

Il riso è un alimento essenziale, poiché contribuisce efficacemente all’apporto calorico della dieta, ma, proprio per questo, può creare problemi nelle società contemporanee sedentarie, se consumato in eccesso.

In particolare, il consumo continuato di riso bianco aumenta il rischio di diabete e, inoltre, fa ingrassare. Tuttavia il riso fa ingrassare meno dopo averlo fatto “soggiornare” un po’ in frigorifero inoltre, la chiave, sta nel tipo di amido che mangiamo.

Come per tutti gli alimenti, il metodo di cottura cambia le proprietà nutritive del riso. Sembra che questo cereale possa essere cucinato solo in un modo, ma questo non è del tutto vero.

Il tipo di amido nei cereali cambia a seconda della specie e delle sue varietà, ma anche di come vengono cucinati.

Simbolo di abbondanza e fortuna

Considerato un alimento base in molte culture, soprattutto in Asia, anche noi latini non siamo da meno. Tuttavia, ha altre proprietà oltre a quelle culinarie.

Nel mondo dell’esoterismo, il riso è usato per molte cose, soprattutto nei rituali, in Oriente è il simbolo per eccellenza di abbondanza, ricchezza e immortalità.

In Asia, gli spiriti del riso sono onorati come divinità o entità femminili e per secoli il riso è stato usato come simbolo di prosperità, protezione, sicurezza e buona fortuna.

Il riso porterà sempre fortuna e protezione, ma anche fertilità. Questo è esattamente il motivo per cui c’è quella curiosa tradizione che usiamo così tanto di lanciare chicchi di riso agli sposi all’uscita dalla chiesa dopo il matrimonio.

Un gesto nato per augurare loro ogni bene nella loro unione e attirare abbondanza, prosperità e, naturalmente, fertilità.

Sin dai tempi antichi, il riso ha svolto un ruolo molto importante nell’esecuzione di diversi rituali. Ad esempio, in alcuni posti, quando gli uomini andavano in guerra, le donne lasciavano da parte un po’ di riso dopo il raccolto.

Nella credenza la certezza che questo garantisse cibo agli uomini, i quali non avrebbero mai patito la fame.

Riso all’ingresso di casa

Perché lasciare del riso fuori la porta porterebbe effetti benefici nella casa? Sembra che faccia parte delle credenze, la sua capacità di tenere alla larga dall’abitazione eventuali energie negative.

Il riso è da sempre visto un cereale capace di attrarre buone energie e respingere quelle negative, al punto che viene consigliato di portarlo nella nostra vita quotidiana in qualcosa di semplice.

Magari portando qualche chicco di riso bianco nella tasca della giacca o pantaloni per gli uomini, mentre per le donne si consiglia di portarlo con noi nella nostra borsa.

Anche la filosofia del Feng Shui consiglia, se si vuole depurare l’abitazione, posizionare un barattolo di riso all’ingresso di casa. Per diffondere un’aura benefica alla casa e portare oltre che prosperità, un senso di benessere ai suoi abitanti.

Anche senza voler ricorrere a rituali particolari destinati ad allontanare gli spiriti maligni, la credenza legata al riso è giunta a noi attraverso varie culture, per attirare fortuna.

Per una protezione benefica della casa mettere un barattolo di riso

all’ingresso o anche sotto lo zerbino all’entrata della vostra abitazione, secondo i rituali, aiuta a rimuovere del tutto quelle energie che soffocano e opprimono. Alla fine si beneficia di un po’ di serenità.