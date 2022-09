“Pregate per lei”, Elisa Isoardi distrutta: il triste annuncio strazia il cuore di tutti

Elisa Isoardi, una delle conduttrici più amate e seguite della televisione italiana. E’ tornata pochi giorni fa con la sua nuova trasmissione, “Vorrei dirti che” in onda su Rai 2. Ma oggi per lei è un giorno molto triste, è stata colpita da un tragico lutto: scopriamo di più.

Elisa Isoardi, è uno dei volti più noti del panorama televisivo italiano. E’ seguitissima nei programmi dove lei è al timone, ma anche sui social, infatti, ha più di 600 follower sul suo profilo IG. Proprio lì, ha dato il triste annuncio che ha sconvolto i suoi fan e altri suoi colleghi. La famosa conduttrice è stata travolta da uno straziante lutto che ha colpito lei e la sua famiglia.

In questo momento Elisa ha il cuore a pezzi, proprio per questo, in pochissimo tempo è stata circondata dall’affetto di tutti. Il suo messaggio sui social ha commosso l’intero web: scopriamo cosa è accaduto.

Elisa Isoardi: il drammatico lutto

La scorsa domenica è stato un giorno davvero fantastico per lei, perché dopo una lunga pausa estiva è tornata in televisione con la sua nuova trasmissione su Rai 2, “Vorrei dirti che”. Malgrado non abbia raggiunto un grande numero di ascolti, Elisa può ritenersi soddisfatta perché ha portato degli ottimi contenuti.

Ma oggi, lei e la sua famiglia sono stati travolti da un tragico lutto. L’ex conduttrice della Prova del Cuoco ha perso la sua dolce nonna Lucrezia. Lo ha annunciato nelle scorse ore tramite un post su IG. Un dolore davvero straziante: scopriamo di più.

Elisa Isoardi, l’addio alla nonna Lucrezia | FOTO

Con un post pubblicato sul suo seguito profilo Instagram, Elisa Isoardi, ha annunciato la morte di sua nonna. Erano molto legate, lo ha raccontato qualche mese fa sui social. La scomparsa della signora Lucrezia ha lasciato un vuoto incolmabile nel suo cuore.

Per ricordarla, Elisa ha pubblicato due foto con sua nonna. Nelle immagini, si vedono le mani della nonna e della nipote e in un altro scatto c’è Elisa Isoardi che l’abbraccia fortemente con un sorriso bellissimo.

In un post non tanto recente aveva raccontato che lei la chiamava Memè, infatti, nella didascalia delle foto foto condivise oggi, ha scritto: “Ciao Memè, nonnina mia“.

Un dispiacere immenso, non solo per lei ma anche per i suoi fan, infatti, il post ha ricevuto tantissimi mi piace e commenti di solidarietà. Pure i suoi colleghi le hanno mandato messaggi dolcissimi, come Alberto Matano, Angela Melillo e Luisanna Messeri che ha scritto: “Elisa cara ti abbraccio. Una preghiera per la tua nonnina.”