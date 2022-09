“Ora basta”, Antonella Clerici sbotta: imprevisto in onda | La telecamera registra tutto

Antonella Clerici sbotta durante la diretta. Arriva l’imprevisto proprio nella sua trasmissione “È sempre mezzogiorno”: le telecamere riprendono ogni cosa.

La conduttrice più amata della Rai sbotta in diretta televisiva. Ecco l’imprevisto accaduto nel corso di “È sempre mezzogiorno”. Fan increduli.

Antonella Clerici lascia di stucco tutti

Amatissima conduttrice, tra le più seguite della rete ammiraglia, Antonella Clerici è un volto a cui i telespettatori non possono rinunciare. La sua presenza, televisiva si intende, è di compagnia per i tanti italiani che ogni mattina attendono l’appuntamento delle 12:00 con “È sempre mezzogiorno”, per rilassarsi e divertirsi per un’ora, con la bionda ricciolina che sa come intrattenere, con la cucina e le chiacchiere curiose su gastronomia e non.

La peperina conduttrice della televisione italiana è al timone di suddetto format, che continua a riscuotere grande successo, da ormai qualche anno. Solo da qualche giorno fa, è iniziata la nuova edizione e proprio nel corso dell’ultima puntata è accaduto qualcosa senza precedenti: la conduttrice sbotta d’improvviso.

Ecco perché si è arrabbiata la bella ricciolona. Assurdo. I fan sono rimasti senza parole, i social si sono infiammati. Non si era mai verificata una cosa del genere.

La conduttrice sbotta in TV: colpo di scena in diretta

Il format di cucina tanto amato dagli italiani è tornato nuovamente in onda. Da lunedì 12 settembre, Antonella Clerici è di nuovo su Rai 1 con la trasmissione “È sempre mezzogiorno”.

Il programma che tanto piace agli italiani e che è seguito da milioni di telespettatori ogni giorno, mette allegria e buonumore a tutti. Il merito del successo di questo format è sicuramente anche di Antonella che sa come entrare nelle case degli italiani facendosi amare dal pubblico fedelissimo che da anni la segue con grande affetto.

Proprio nel corso dell’ultima puntata di “È sempre mezzogiorno”, è successo qualcosa che ha lasciato però tutti interdetti: la conduttrice bionda sbotta in diretta e lascia di stucco tutti. Le telecamere hanno ripreso tutto.

Che cosa è successo? Con chi si è “arrabbiata” la bella bionda? Scopriamolo. Come di consuetudine, nel corso del suo programma, Antonella Clerici ha voluto ricordare alcuni volti noti nel mondo dello spettacolo che compivano gli anni.

Nell’augurare buon compleanno a Cesare Bocci e Cristiana Capotondi, la Clerici ha specificato ai telespettatori di non voler svelare l’età dei due famosissimi personaggi. Antonella ha iniziato infatti una “critica” che è stata condivisa però da molti utenti social e cioè che soltanto nel nostro bel Paese, in Italia, i giornali sono soliti pubblicare i nomi dei personaggi famosi indicando anche la loro età, una cosa poco carina, a detta della conduttrice, che ritiene invece che il dato anagrafico dovrebbe essere un informazione riservata.

La Clerici, ironicamente, lancia un appello ai giornalisti italiani e alle testate per le quali scrivono:

“Facciamo una petizione: basta mettere l’età, noi abbiamo l’età che dimostriamo. Basta, finito”.

Il pensiero della conduttrice è stato condiviso da molti dei suoi telespettatori che sui social si sono scatenati. In tanti hanno appoggiato la petizione di Antonella ritenendo che comunicare l’età, soprattutto delle donne, sia un gesto di mancata galanteria.

Questo è un periodo molto fortunato per Antonella Clerici, sotto ogni punto di vista. La trasmissione di cui è al timone, “È sempre mezzogiorno”, procede a gonfie vele così come la sua relazione con Vittorio Garrone.

Fino a qualche mese fa, si parlava di un matrimonio da celebrare proprio con il famoso imprenditore, voci però queste, smentite dalla conduttrice che ha affermato:

“No, non mi sposo e non mi sposerò mai perché, come dico sempre, il matrimonio non mi porta bene. Noi stiamo bene così”.

In un’intervista rilasciata al Corriere della sera, Antonella ha espresso tutto il suo amore per Vittorio affermando che la loro relazione è a un livello così alto che non c’è bisogno di stipulare nessun contratto matrimoniale.