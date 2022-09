Noemi Bocchi, avete visto com’era prima? Stravolta dal bisturi | Irriconoscibile

Noemi Bocchi, avete visto com’era la attuale compagna di Francesco Totti prima della chirurgia? Completamente un’altra persona! Rimarrete sorpresi dal confronto del prima e dopo!

Che grande trasformazione per la ex signora Caucci! Noemi Bocchi prima del bisturi era così. Oggi è irriconoscibile rispetto al passato. Che grande cambiamento.

Noemi Bocchi, tutto quello che sappiamo sulla nuova fiamma di Francesco Totti

34 anni, una laurea in economia aziendale e bancaria conseguita alla Lumsa, ex moglie di Mario Caucci, famoso imprenditore e patron del Tivoli calcio, madre di due figli, amante dei fiori tanto da praticare anche l’hobby di designer floreale, ogni giorno si scopre sempre qualcosa di più sulla nuova fiamma di Francesco Totti.

L’ex calciatore della Roma e l’ex signora Caucci si conoscono da diverso tempo ma è da poco meno di un anno che hanno iniziato a frequentarsi come amanti. Galeotto fu il Capodanno 2021, giorno in cui, secondo le parole di Totti, il calciatore ha iniziato a frequentare di nascosto Noemi.

Dopo l’annuncio della separazione tra i due bellissimi del piccolo schermo, Ilary e Francesco, con un comunicato Ansa che ha sconvolto l’Italia e il mondo, Noemi Bocchi diventa suo malgrado, la protagonista di settimanali di gossip e pettegolezzi, dei rotocalchi rosa dell’Italia e del mondo.

Definita a più riprese come la terza incomoda, la donna della discordia, la sfascia-famiglie, fino ad ora ha interpretato il ruolo di strega cattiva, colei che si è messa in mezzo a un matrimonio che durava da 20 anni e che ha fatto soffrire tre giovani creature, Chanel, Cristian e Isabel.

Ma adesso si mescolano le carte in tavola e tutto cambia. Francesco Totti ha rilasciato un’intervista bomba nella quale ha affermato che ad aver tradito per prima è stata Ilary e non lui. Intanto però la Bocchi ha conquistato Totti per la sua bellezza e anche, ci si augura, per tanto altro.

A ben vedere, secondo anche il pensiero di molti utenti social, Noemi somiglia molto a Ilary Blasi. Bionda, alta, magra, di profilo e di spalle sembra quasi la ex signora Totti eppure nel corso degli anni, la Bocchi ha subito una clamorosa trasformazione. Lo sapete com’era prima del bisturi? Assolutamente un’altra persona.

La ex signora Caucci prima dei ritocchini: irriconoscibile

Noemi Bocchi ha tutti i riflettori puntati addosso. Da quando è venuto fuori il suo nome affiancato a quello di Totti, di lei non si è smesso di parlare per un solo secondo. Bella, bionda, con un fisico scultoreo e un seno prorompente, sembra assomigliare, almeno da quelle poche immagini che di lei circolano in rete o che ci sono state fornite da settimanali di gossip come Chi e Novella 2000, a Ilary Blasi.

Avete mai visto però qualche scatto del passato della fiamma di Francesco Totti? Noemi era completamente un’altra persona. Come possiamo notare da alcuni scatti che circolano in rete, la bella Bocchi ha ritoccato alcune parti del suo viso, a partire dal naso che oggi è più definito e scolpito rispetto al passato.

Anche la bocca sembra essere stata rifatta, prima sottile oggi è più carnosa. Stesso discorso per gli zigomi, senza dubbio rimpolpati e le sopracciglia che sono state tatuate. Se mettiamo a confronto un prima e dopo di Noemi Bocchi, sembra di avere dinanzi agli occhi due persone diverse eppure stiamo parlando della stessa donna, quella che ha fatto capitolare ai suoi piedi l’uomo più famoso del momento, Francesco Totti. In ogni caso, Noemi, prima e dopo la chirurgia, resta sempre una donna bellissima, questo è innegabile.