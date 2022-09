Morta l’attrice greca Irene Papas: aveva 96 anni

Morta l’attrice greca Irene Papas /all’anagrafe Irene Lelekou). Aveva 96 anni e da diversi anni soffriva di Alzheimer. Ad annunciarlo, è stato il Ministero della Cultura ellenico.

Irene Papas ha scritto la storia del cinema, della tv e del teatro internazionale. Durante i suoi 50 anni di carriera ha preso parte a più di 70 film, diventando un’icona in tutto il mondo.

Morta Irene Papas a 96 anni

L’attrice greca Irene Papas è morta all’età di 96 anni. All’anagrafe Irene Lelekou, ha lasciato di sicuro una traccia indelebile nel cinema internazionale ed anche nel mondo del teatro.

Iconica, ha interpretato ruoli che rimarranno sempre nell’immaginario comune per la loro potenza. I suoi ruoli, infatti, sono stati quasi sempre in opere che celebravano la tragedia greca, come l’Odissea, in cui ha vestito i panni di Penelope.

Ecco perché non si può non essere d’accordo con le parole scritte nel comunicato stampa diffuso dell’agenzia greca Ana – Mpa, in cui si dice che l’attrice “lascia una grande eredità culturale”.

E soprattutto nel nostro Paese verrà sempre ricordata. La Papas, infatti, aveva lavorato spesso qui e si era sempre detta legatissima al Belpaese, tanto da imparare a parlare benissimo anche la nostra lingua.

50 anni di carriera, più di 70 film: questo è il bilancio numerico della carriera della Papas, apparsa per l’ultima volta al cinema nel 2001 accanto a Nicolas Cage in Il mandolino del capitano Corelli.

Del resto, la sua bravura innegabile, insieme alla sua bellezza tipicamente mediterranea, l’avevano resa celebre letteralmente in tutto il mondo. Ed ha continuato ad esserlo sempre, come lo è oggi.

Nel 2018, poi, la notizia che aveva sconvolto tutti: si venne infatti a sapere che erano già 5 anni che l’attrice soffriva di Alzheimer.