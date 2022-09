Lacca per capelli, la stanno spruzzando tutti sulle tende: risolve un grosso problema

Un prodotto come la lacca per capelli è in grado di risolvere diversi problemi che in pochi conoscono. Le donne sanno benissimo che la lacca agisce sulle calze smagliate, ma quasi tutti ignorano altri problemi che questo prodotto è in grado di risolvere efficacemente.

Ora la stanno spruzzando anche sulle tende: scopri perché. I risultati sono strepitosi.

Lacca per capelli e non solo: risolve tanti problemi

La lacca per capelli risolve all’istante il problema delle calze smagliate in momenti di emergenza, quando non si ha a disposizione un paio di calze di ricambio. Questo trucco non è un segreto per nessuna donna, è un classico. Basta spruzzare un po’ di lacca sulla parte smagliata per impedire che lo strappo peggiori.

L’utilizzo della lacca per capelli riguarda anche altri problemi da risolvere come le zip difettose. Le zip che scivolano giù sono un vero incubo per tutti, uomini e donne. Quante volte abbiamo dovuto rinunciare ad indossare i nostri jeans preferiti per il timore della zip difettosa? Lo stesso vale per le borse: alzi la mano chi non ha mai lasciato nell’armadio la borsa preferita perché la zip non si chiude. Stesso dicasi per il giubbetto fuori uso, comodo e che indossi alla perfezione, con la zip allentata.

Cosa si può fare in questi casi?

Quando la zip è difettosa, sarà sufficiente prendere la lacca e spruzzarla abbondantemente sulla zip. Funziona alla grande, funziona sempre. Come per magia, la zip farà il suo dovere.

Lacca per capelli: elimina le macchie ostinate

E’ incredibile scoprire quanti problemi può risolvere la lacca per capelli.

Oltre alle calze smagliate e alle zip difettose, la lacca è in grado di eliminare efficacemente dai tessuti perfino le macchie causate dallo smalto per unghie, dall’inchiostro, dal vino.

Puoi liberarti facilmente dalle macchie ostinate sui tessuti spruzzando la lacca per capelli su una spugnetta asciutta per, poi, sfregare delicatamente sulla parte macchiata. Una vera e propria magia.

Non solo: la lacca serve anche per lucidare le superfici in ottone su cui compaiono, a lungo andare, macchie scure a causa dell’ossidazione. Spruzzando la lacca sulla superficie macchiata la proteggerai dal rischio di ossidazione.

Lacca per capelli: perché tutti la stanno spruzzando sulle tende?

E’ arrivato il momento di svelarti un altro utilizzo della lacca che pochi conoscono e che risolve un problema importante: elimina la polvere dalle tende. Se non ci credi, tutto quello che puoi fare per toglierti ogni dubbio è sperimentare.

In che senso elimina la polvere dalle tende? La lacca crea uno strato protettivo che impedisce alla polvere di depositarsi facilmente sui tessuti, insomma la tiene lontana dalle tue tende.