INPS, nuovo assegno 500€ al mese per 12 mensilità: come richiederlo all’istante

In arrivo finalmente un nuovo assegno di ben 500€ per ben 12 mensilità assegnato direttamente dall’INPS. Quali sono i requisiti per poterlo richiedere in tranquillità e come poterlo fare. Quali sono i pro ed i contro che ne impediranno il permesso. Tutti i dettagli riguardo proprio ai requisiti per fare richiesta.

In questi ultimi giorni è stato deciso di consentire alle famiglie che più ne hanno bisogno di ottenere un aiuto economico ulteriore a quello già esistente. Come ben saprete la situazione economica del nostro Paese non è delle migliori ed anzi stiamo vivendo in un periodo estremamente complicato proprio per via del grande costo della vita di oggi. I prezzi continuano ad aumentare e gli stipendi continuano a diminuire. Mentre gli italiani sperano di arrivare a fine mese la proposta del salario minimo viene bocciata.

In compenso però sono stati approvati alcuni bonus che potrebbero in qualche modo facilitare la quotidianità di coloro che potranno richiederli e che ovviamente rientrano con i requisiti richiesti. Vi sono appunto svariati bonus su cui i piani alti del Governo sta riflettendo per poter andare incontro alla popolazione tutta.

I 500€ in questione sono stati pensati per le famiglie più bisognose, questi ultimi però verranno assegnati solo alle famiglie che posseggono determinati requisiti. Vediamo quindi nel dettaglio quali sono questi ultimi ed ovviamente come poterlo richiedere in tranquillità.

INPS, bonus di 500€ al mese per ben 12 mensilità: come richiederlo e quali sono i requisiti per poterlo fare

Come vi abbiamo già anticipato, come ogni bonus, vi sono dei parametri da rispettare. Questi 500 euro verranno consegnati appunto alle famiglie che più necessitano un aiuto economico soprattutto in questo periodo di crisi. I requisii per poterne fare richiesta però sono diversi. Ebbene, il bonus in realtà è stato pensato solo ed esclusivamente alle famiglie in cui vi è uno o più figli disabili. Nelle famiglie in cui vi è un figlio disabile il bonus è di 150€ con disabilità almeno di 60%, in presenza di più di un figlio in tali condizioni però il bonus sale ad appunto 500 euro.

Vi sono inoltre dei requisiti per poterne fare richiesta, ovvero che la famiglia sia: monoparentale e disoccupata o in possesso di un monoreddito. Il reddito deve rientrare nei 4.800 euro all’anno in caso di lavoratori autonomi, per quanto riguarda i lavoratori dipendenti invece è di 8.145 euro. Questi requisiti ovviamente hanno innalzato delle polemiche, non poche, le quali lamentano appunto requisiti troppo stringenti, come ad esempio ISEE entro i 3000 euro.