“Gli ha tolto il titolo”, l’ultima decisione della regina: proprio lui spedito a casa

La scomparsa della Regina Elisabetta ha segnato il mondo intero. Ma lo sapete che prima di morire ha preso una decisione davvero clamorosa a seguito di un fatto sconcertante e orribile? Sua Maestà è rimasta terribilmente delusa e amareggiata: scopriamo di più.

Dopo 70 anni di regno, la Regina Elisabetta a 96 anni ci ha lasciato un vuoto incolmabile al mondo intero. Sicuramente l’assenza della sua iconica e colorata immagine mancherà terribilmente non solo alla famiglia reale ma anche ai suoi sudditi. Mentre suo figlio Carlo diventa il Re erede, un altro membro ha perso completamente i titoli a seguito di un evento davvero spiacevole.

Addirittura, non tutti sanno che la Regina Elisabetta, prima di morire ha preso una clamorosa decisione. Nessuno si sarebbe mai aspettato di un gesto del genere, ma la conferma è arrivata poco dopo il tremendo accaduto: scopriamo di più.

L’ultima decisione della Regina Elisabetta prima di morire

La Regina Elisabetta si è spenta all’età di 96 anni. Nel corso della sua vita ne ha viste di tutti i colori. Pochi mesi fa, ha vissuto uno dei dolori più grandi della sua vita. Suo figlio, il Principe Andrea, è stato accusato di violenze sessuali ai danni di Virginia Giuffre.

Proprio per questo, la Regina Elisabetta ha deciso di privarlo di tutti i suoi patronati, dei suoi ruoli onorari in ambito militare e gli è stato tolto anche il titolo di Altezza Reale. Non potrà più svolgere nessun impegno pubblico. La drastica decisione della Regina Elisabetta è stata inevitabile, proprio per questo ha preso totalmente le distanze da suo figlio.

La sovrana ha sempre cercato di evitare gli scandali, ma questa volta è stato veramente impossibile. E’ stata una scelta che l’ha fatta veramente soffrire. Vedere suo figlio avere problemi con la giustizia non è stato affatto facile per lei.

A seguito di questo tremendo avvenimento, si sono completamente perse le tracce di Andrea. Però, nelle scorse ore lo abbiamo visto durante la processione del feretro di Elisabetta II: scopriamo cosa è accaduto.

Andrea alla processione della Regina Elisabetta: la reazione dei sudditi

Oggi si è svolta la processione per seguire il feretro di Elisabetta II tra il palazzo di Holyrood e la cattedrale di St. Giles. Ieri, il Re Carlo III, sua sorella e i suoi due fratelli, hanno partecipato alla veglia funebre per la madre, nella cattedrale St Giles di Edimburgo.

Ma ad attirare l’attenzione è stato il terzogenito della Regina Elisabetta. Mentre Re Carlo indossa il tradizionale Kilt, Anna e Edoardo erano in divisa, l’unico ad essere in abiti civili è proprio Andrea.

Ma non è finita qui, perché durante la processione di oggi, un ragazzo è stato arrestato per aver urlato contro il principe. Ha rotto il silenzio della processione, dicendo: “Andrea, sei un uomo malato”. Una frase che fa riferimento alle accuse di abusi sessuali su minori in cui è rimasto coinvolto il figlio della Regina.